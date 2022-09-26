澤星寄語：醫科馬拉松

【明報專訊】首次透過《明報》這個專欄，定期與讀者接觸，感覺猶如新生開學——既興奮，復緊張。

新學年的第一天，我代表港大醫學院歡迎有史以來人數最多的醫科新鮮人，並為他們講授第一堂課。看到那麼多優秀、充滿活力的年輕人願意接受醫學院嚴格的訓練，成為醫療專業人員，立志服務香港，實在非常欣喜。

那麼，入讀醫科到底是怎樣的體驗？很多同事和朋友都知道我喜歡長跑，也曾參加世界各地不少馬拉松比賽。事實上，入讀港大醫學院6年制的醫科課程，亦如參與一場馬拉松。如何讓學生愉快地完成課程，同時好好欣賞沿路風光，是我們身為這場醫科馬拉松教練的一大挑戰。

要完成一場馬拉松，必須先了解自己的能力，制訂和執行循序漸進的訓練計劃。好教練不會因為跑手本身的條件優越，或試跑時跑得相當快，便跳過某些基礎訓練。這或許能讓跑手在受訓期間感到輕鬆一點，但你永遠不知道，省掉的訓練而造成的缺陷，何時會讓你跌一跤，甚至無法完成比賽。屆時才後悔自己準備不足，已經太遲了。

港大醫科這條馬拉松賽道，舉世知名，也出了名不容易應付，一些跑手或因此卻步，選擇其他賽道。惟回顧過去135年，能跑畢全程的學生，畢業後都表現出色，不少更在業界取得傑出成就，證明賽道仍具保留的價值，不會隨便降低標準，但可以不斷改良。

因應時代變化，要吸引跑手加入這條賽道，同時令賽道上的跑手能夠順利完成，港大醫學院近年作出了一些改變，例如提供更清晰的路線指示，加強各個補給站的服務，為跑手提供所需的補給品，並在賽道中加插新的歷程。

「增潤年」擴闊眼界 提升同理心

為豐富學習體驗，港大醫學院於2016/17學年起推出「增潤年」，讓醫科學生可以在3年級時，按自己的興趣及發展目標，自行策劃學習活動，包括參與海外學習交流、修讀增插課程、投身科研實習、參加服務或人道救援工作等。

首屆經歷「增潤年」的學生剛於兩個月前完成醫科課程，其中約三分之一取得增插學位，甚至修讀其他學科如會計、藝術、歷史及哲學等，正好體現了設立「增潤年」的目的，就是讓學生涉獵其他學科知識，並透過交流和服務，接觸不同國家與地區的人，從而擴闊眼界、提升溝通技巧及同理心，為他們日後照顧來自不同背景的病人做好準備。

當學生重回醫學院，升上4年級，就會開始繁重的臨牀學習。「增潤年」的經歷，正好在6年的醫科課程中提供一個空間，讓學生思考作為一個醫生的角色和定位，發掘自己的潛能和日後發展的路向。我深信學生都能夠憑藉增潤年的經歷，提升自己的能力和信心，從容應付餘下的旅程。

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文：劉澤星（港大醫學院院長）