頸椎骨折癱瘓 裝機械腳再起步

【明報專訊】MIRROR紅館演唱會事故中，被巨型屏幕擊傷的舞蹈員李啟言（阿Mo），受傷至今逾兩個月，據悉意外導致他第三及第四節頸椎骨折及移位，接受多次手術，情况由嚴重轉為穩定。

頸椎不同節數受傷，受影響部位不同。現今醫學有沒有新研究新科技，幫助頸椎受傷患者康復？

脊椎包括頸椎、胸椎、腰椎、薦椎與尾椎，有保護脊髓（spinal cord）的作用。脊髓是由大腦連貫到盆骨的神經組織，是中樞神經系統一部分，控制身體各部分活動，如果脊髓受傷會影響神經傳導，令人失去感覺和活動能力。

受傷節數愈高 殘疾愈嚴重

頸椎由7節頸椎骨（C1至C7）組成，對應8對脊髓神經（C1至C8）。香港中文大學醫學院矯形外科及創傷學系臨牀專業顧問、骨科專科醫生羅尚尉指出，如果只是頸椎骨受傷，沒有傷及神經線，未必導致癱瘓。然而一旦傷及脊髓神經，受傷的節數愈高，殘疾愈嚴重。C1至C3受損會導致患者不能呼吸，如果未有及時治療可以致命；「而受傷脊髓以下的所有神經根都會受傷，像一條河一樣，上游截住了，下游就再沒有水流」。

脊髓神經線修復力低 密集難接駁

受損的脊髓可否完全康復，取決於受傷的嚴重程度。羅尚尉表示，就算受傷節數很高，若受損程度不太嚴重，康復機會較大。若脊髓完全受損，即受傷節數以下所有神經都失去功能；不完全受損，受傷節數以下神經功能部分保存。曾有患者因跳水而頸椎粉碎性骨折，「我們心裏有數，他能完全回復正常狀態的機率非常微」；有些只是頸椎脫位，立即做手術，最終可完全康復。他補充，脊髓受損難以治癒，「因為神經線是很複雜的細胞，它們專職做神經傳導，修復能力比其他細胞低很多」。加上脊髓裏的神經線十分密集，要逐條接駁極之困難。

植幹細胞、電極裝置技術未成熟

針對頸椎創傷癱瘓而開發的技術日新月異。羅尚尉說，「大家正在幹細胞上做很多研究，有些文獻顯示幹細胞的早期介入會有幫助，不過未能廣泛使用」。幹細胞就像小孩子細胞，可塑力很高，「放一些『新仔』入脊髓，然後用生物學方法導向它們變成成熟的神經線細胞，但仍有很多技術上問題」。另一種技術是將電極裝置植入脊椎，以電刺激神經，除了可局部鍛煉肌肉，也可讓患者再次行走，但尚在早期研究階段，效果不太穩定。

家用版機械腳數十萬元起

香港理工大學康復治療科學系臨牀導師、物理治療師鍾致康表示，外國正研究用電腦接收大腦信息後連接到患者軀幹，控制手腳或連接機械手腳，協助活動。說到機械手腳，早於2000年已有外骨骼機械裝置面世，但當時的機體笨重，使用範圍也受限。新型外骨骼機械腳（下稱機械腳）在近幾年引入香港，應用於復康治療，「現時的機械腳已進化得很輕巧，可穿在腳上，幫助患者在平路上行走」。 只要患者頸椎情况穩定，可以坐和立正而不會血壓驟降，基本上都可以使用機械腳。

機械腳主要有兩個模式。「協助模式」可感受患者輕微活動，機械腳協助慢慢達成正常步態；「全自動模式」讓患者雙腳毋須發力，靠腰部活動指令機械腳完成動作。頸椎受損、中風、柏金遜、多發性硬化症等患者都適用。

鍾致康引述臨牀數據顯示，若患者雙腳本身有少許活動能力，機械腳可以幫助他們較容易重拾正常步態；「即使患者被診斷為脊髓完全受損，下半身功能不會復元，機械腳也能幫助活動關節、站立及訓練心肺功能」。機械腳與傳統治療沒有衝突，可同時採用；由於機械腳毋須旁人攙扶，即使腳力較差患者亦可以早一點接受步行訓練，令他們對復康訓練更有信心和成功感，願意持之以恆地接受治療。

不過，以機械腳做復康治療的費用較貴，1堂1至2小時訓練，由1000至幾千元不等；而且準備時間比傳統治療長，每次要花時間量度、調校、安裝機械腳。另外，如果患者腳部有斷骨、傷口未癒合、膝部或腳部肌肉攣縮、骨質疏鬆也不適合用；身體較虛弱和肌肉張力太強的患者亦不適合使用機械腳，需要先做傳統治療。

現時外國推出家用版機械腳，患者有經濟能力並通過考核，可以購置回家使用。一般來說，協助模式機械腳約數十萬元起，功能愈多價錢愈貴，售價可逾100萬元。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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