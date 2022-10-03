復康治療：脊髓受傷初期「關機」 靠物理治療喚醒

【明報專訊】頸椎受傷患者入院後，醫生首先會檢查他們的手腳有無力，評估脊髓受傷所牽涉的範圍；再透過X光、磁力共振等檢查，判定受傷程度及做預後（prognosis）分析。骨科專科醫生羅尚尉表示，一定要盡快做手術，「因為神經線被壓住，要盡快釋放壓力，才有機會復元」。手術包括將骨頭復位、清除爆裂骨頭、固定移位的頸椎等，給予良好環境讓神經線復元。接着就要開始做復康，患者需要多學科團隊支援，包括骨科、腦神經外科、泌尿科、腸胃科等專科醫生，還有物理治療師、義肢矯形師和臨牀心理學家等。

「脊髓受損患者初期會進入脊髓休克（spinal shock），完全『關機』， 短暫失去功能，之後透過活動和訓練去刺激沒有受損部分恢復功能。」物理治療師鍾致康表示，就算患者的脊髓完全受損，物理治療未必讓他們再次正常行走，但對骨質、關節、肌肉健康、心理質素等都有好處。

復康期至少半年 目標重返社區

「患者接受手術後，通常會用呼吸機，因此復康早期會先做胸肺物理治療，移除痰涎和保持呼吸暢順，之後才可以做其他治療。」鍾致康指，患者長時間臥牀，肌肉、關節會愈來愈緊，因此當可自行呼吸，便要開始手法治療、被動運動等，維持身體活動能力。患者能坐或站起來時，就可做步行訓練。由受傷臥牀到能下牀，再到輪椅和步行訓練，需時較長，「復康時間需要半年至1年甚至更久，視乎頸椎受傷程度」；患者若有併發症，如肺炎、壓瘡、傷口感染等，需時更長。

羅尚尉亦指，頸椎受損患者的復康過程相當漫長，尤其是不能完全復元的患者，一輩子都需要復康治療。「目標是讓他們重返社區，長期住院對身心靈都不好。」但患者能否返社區生活，除視乎復康進程，也要家人支持和充足資源，包括改動家居設施和添置醫療儀器。

搭車打瞌睡 急停易傷頸

常見導致頸椎受傷的活動有體操運動、跳水等，應否避之則吉？羅尚尉表示，職業運動員無可避免做這類動作，「所以適當訓練和熱身最緊要，運動時要注意安全，很多時患者都不是比賽時受傷，而是練習時受傷，可能掉以輕心、不集中」。另外，車禍和工業意外也容易造成頸椎受傷，平時我們有意識要用肌肉保護頸椎，但若乘車時睡着了，一旦急停，頸椎沒有肌力保護，容易嚴重受傷，因此坐車時要加倍留意。

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