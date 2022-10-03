兒言自得：強制舉報虐兒

【明報專訊】上期談到虐兒，不少老友回應，說不明白為什麼有些父母，可以對子女痛下毒手。有老友認為，這等心理變態的父母，不適合養兒育女，社會應第一時間褫奪他們的撫養權，讓被虐兒童脫離魔掌，在正常環境下成長。亦有老友說，虐兒者不一定是父母，可能是受託照顧孩子的親人、朋友、傭人。這等人負人所託，為發泄情緒而以殘酷手段對待兒童，必須予以嚴懲。

儘管社會不斷對虐兒者口誅筆伐，虐兒行為卻無法杜絕。虐兒與其他罪行不一樣，一般防止罪案的方法，對虐兒收不了杜漸防微之效。2021年法庭審結了一樁5歲孩童被父母虐待致死的個案。審訊期間，傳媒還報道了孩子長期有受虐迹象，包括身體傷痕及行為異常，要是曾照顧孩子的人士能及早向有關當局通報，當可避免慘劇發生，孩子不至枉死。報道引起了關注，更觸發了社會及輿論反應，政府也很快推出「強制舉報懐疑虐兒個案」法案，現法案正在諮詢階段。

根據新法案的公眾諮詢文件，經常與18歲以下兒童及青少年接觸及受監管的行業，包括醫療界、教育界及社會福利界的從業員，當懷疑兒童「受到嚴重傷害」或「有受嚴重傷害的迫切危機」時，須向警方或社署保護家庭及兒童服務課轄下專責小組舉報，不履行舉報者要負刑事責任，一經定罪，刑罰定為3個月監禁及罰款5萬元。諮詢文件亦說明，「傷害」不單是身體虐待所致的肉體受傷，還包括了性侵犯、疏忽照顧和心理虐待。

諮詢文件一出台，馬上引起了社會各界，尤其是與上述行業有關人士的關注。大家普遍對政府訂立保護兒童法案表示歡迎。兒童是容易受傷，又往往未能求助或提供受虐詳情的「弱勢社群」，社會有確實需要保護他們。但「知易行難」，上述法案在執行上是否如表面般簡單，會否弄巧反拙？

在細節下工夫 免好心做壞事

以醫療界為例，醫生屬「強報」的專業人士，但制訂法案的人士可能不明白，不是所有醫生都是「經常與18歲以下兒童及青少年接觸」，除了兒科醫生，其他醫生可能甚少接觸兒童病人，有些專科，例如放射診斷、病理、微生物學等科目的醫生，可能根本沒多少機會接觸任何病人，把他們歸納入「強報」行列，似乎有欠公允，亦不實際。因虐待而致身體嚴重受傷也還罷了，一般醫生應可察覺得到，但性侵、疏忽照顧和心理虐待，卻不容易察覺，有時更需要對兒童家庭背景了解，許多更不是一兩次短暫診治便可以判斷。

有醫生朋友說，為免誤墮違反「強報令」陷阱，法案通過後唯有「有殺錯，冇放過」，只要有任何懷疑，毋須細究便舉報，雖然當局已從善如流，第一輪諮詢後已把虐待的嚴重度分為三等，只有最嚴重的第一等才須強制舉報；但為了自保，管他是哪一等，全部舉報是最佳選擇。有醫生朋友更絕，說只要抱有懷疑的全轉介到公立醫院的急症室，自己便脫了關係，管它急症室是否「淪陷」。

法案本意是保護兒童，值得支持。但「魔鬼在細節」，當局和立法諸公須得在細節下點工夫，免得法案好心做壞事。

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文：霍泰輝（兒科專科醫生）