膚見：慢性蕁麻疹或肝、血病引致

【明報專訊】香港特首李家超今年7月1日上任，第一份施政報告將在10月19日發表。他曾在一個公開場合提到，會在施政報告中提出怎樣令香港着力發展創新及科技事業，吸納世界頂尖科技人才來香港發展。而在同一個場合，立法會科技創新界議員邱達根也稱除了吸納人才之外，政府亦應該在政策方面着墨，興建廠房和學校來吸引人才留下發展，設立基金幫助人工智能落户等。

我認為香港現在最迫切的問題，應是如何減少多方面人才流失，如教育、醫護、創科等，而不是怎樣建造另一個數碼港。還有更重要問題是怎樣解決本港中小學生人數急速下降。雖然教育局長蔡若蓮表明，對收生不足學校採取殺校、合併及重新配置，讓學生人口問題可以「軟着陸」，但這只是哪裏有傷口就在那裏貼膠布而已。實際問題應該是大量學生離開了香港，往海外升學，當中有本地學生，有移民和expats的仔女。

約今年6月開始，突然多了一些病人諮詢皮膚意見，求診目的是「執一執」皮膚，還需要在8月中之前完成，因為她們要離開香港，趕及小朋友在9月開學。這類個案每星期最少有2至3宗，直到8月底突然停了。十年樹木，百年樹人，他們的離開，對香港有很大損失，過多幾年會更加明顯，希望特區政府想想辦法解決這個我認為是重中之重的問題。

今日我們繼續談慢性蕁麻疹。根據臨牀經驗，外來致敏原例如食物、藥物和過濾性病毒等所引發急性蕁麻疹，大多維持1至3星期就會消失。如果蕁麻疹維持長至6星期，就是慢性蕁麻疹。為什麼是6星期，而不是5或7星期？這純粹是專家的共識。

用藥後無改善 才考慮測致敏原

慢性蕁麻疹又分兩類：慢性誘發性蕁麻疹（chronic inducible urticaria）和慢性自發性蕁麻疹（chronic spontaneous urticaria）。慢性誘發性蕁麻疹來自外來物理刺激，例如熱、凍、壓力（解開褲頭帶、胸圍帶時所出現）和陽光等，佔慢性蕁麻疹大概四成；其餘就是慢性自發性蕁麻疹。自發性多數原因不明，但因為這個病可能持續數月至逾年，所以多會建議病人做簡單的血液檢查，包括甲狀腺、一些免疫系統指數、肝腎功能等；偶爾發現一些個案，持續蕁麻疹是因為內在問題例如肝或血病所引致，所以盡早找出內在問題，才能得到真正解決。

有很多病人會主動要求驗血檢查致敏原（RAST test），是否有需要呢？第一這種測試價錢不菲，而且找到致敏原的機率亦不太高。所以我會建議病人先用藥再看看反應，如果沒有改善，才考慮做這個測試。

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文：黃偉傑（皮膚及性病科專科醫生）