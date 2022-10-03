姿治通鑑：腳踝拗完又拗之謎

【明報專訊】各位有沒有試過，走在凹凸不平路面或轉彎時，腳踝扭一扭？有些人能靠自然反射擺正腳踝避過扭傷，但有些人卻無法避免扭傷的命運，關鍵在於肌力及腳踝肌肉控制。

若腳踝輕微扭動，沒有痛楚或平衡力變差，大部分情况下都不需要治療。但若扭傷後導致外側韌帶疼痛、關節腫脹或瘀傷，甚至單腳平衡力減低而影響日常生活，便需要正視及接受治療。

韌帶留疤 減關節穩定力

腳踝扭傷常見會導致韌帶撕裂，包括前距腓韌帶、後距腓韌帶、跟腓韌帶，嚴重更會引致腓骨或腳掌第五腳趾骨折。拗柴常見副作用還包括因為韌帶拉扯或扭傷壓力，而導致腳踝及腳掌關節錯位。基於關節錯位及韌帶扭傷，本體感覺變差，平衡能力因而減弱，踝關節變得繃緊，引致反覆拗柴，影響日常活動，例如上落樓梯、蹲下等腳踝需要較大活動幅度的動作，腳踝前方會出現「頂住」的感覺，這關節活動限制未必會隨時間或休息改善，而需要以運動與手法治療協助恢復。

韌帶可以隨時間修補，但不等於能夠完全修補，可能會留有疤痕，因而減低韌帶維持關節穩定的能力。此外，缺乏適當痛症治療及運動復康，本體感覺、單腳平衡力、腳踝力量等都會相對減弱，增加再次扭傷腳踝的風險。

透過物理治療評估患處疼痛程度、韌帶鬆弛度、足踝關節活動幅度、腫脹程度等，以衡量關節結構復元或受傷程度。除關節結構評估外，物理治療師亦會測試患者腳踝穩定度、單腳平衡力及下肢力量等，以加快恢復日常生活功能。若患者需要重返運動賽場，治療師亦會評估、改善其轉向能力、運動時着地平衡力等，確保減低再次受傷的風險。

香港中華基督教青年會痛症評估服務，詳情可瀏覽bit.ly/3TMFyD4或致電2783 3616。

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文：蘇文浩（香港中華基督教青年會物理治療師）