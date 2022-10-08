食得smart：朝朝食早餐 有助成績加分

【明報專訊】學童生活忙碌，日間上學，課餘參加各式各樣興趣班。學習固然重要，但學童的生活習慣及營養素亦不能忽略。究竟生活習慣及營養素如何幫助學童學習及成長呢？

慣吃早餐 中英數高逾30分

2015年中文大學研究指出早餐與學習掛鈎。研究訪問了15,000名中、小學生，發現有每天進食早餐習慣的學童，在「全港性系統評估」（TSA）的中英數平均分高出30至50分，相等於多接受1.5年教育才可提升的分數。而食物種類亦對成績有影響（見表）。

大腦細胞每5個月更新1次，給大腦足夠的好營養，有助健腦及護腦。魚油含奧米加3多元不飽和脂肪酸，包括DHA及EPA，有利兒童腦部及視力發展。為了達到最大效益，應適量進食不同品種的魚類。低重金屬深海魚類包括：黃花魚、飼養三文魚、銀鱈魚、沙甸魚、紅衫魚等。如學童不愛吃魚類，可進食魚油丸補充。如魚油丸較大粒，難以吞嚥，建議家長剪開，滴入湯中。植物來源奧米加3脂肪酸（ALA）雖然於體內能夠轉化成DHA，但只能製造非常小量，故建議食用含豐富DHA的魚類或海鮮來吸收。

全穀類活腦 蔬果強化記憶

全穀類富含碳水化合物，可為大腦補充能量，同時有助小朋友身體成長，是不可或缺的食物種類。食物包括全麥意粉、五穀包、燕麥和紅米等，當中包含維他命B雜可維持腦部功能，補給內分泌系統並達到情緒的平衡，且蘊含葉酸可促進神經發展及記憶力，活化腦力。

蔬果於學童膳食中同等重要，含有益生原，是益生菌營養素之一，有助腸道健康；而且含有豐富水溶性及非水溶性纖維，有助增加飽肚感及控制體重，減少進食過量食物，同時可穩定餐後血糖，減低嗜睡的機率。蔬果中的維他命C，參與記憶力的神經傳遞物質乙醯膽鹼的合成，可維護及強化記憶力。建議多選擇新鮮的蔬果進食，減少選擇凍乾、果乾或果汁款式，以獲取更多營養。

家禽或肉類富含蛋白質，可促進學童生長發育和修補身體組織，以及製造體內抗體。當中鐵質可用以製造紅血球。魚類及海鮮類同樣富含蛋白質，更富含碘質，可維持正常甲狀腺功能，促進發育生長。想攝取足夠蛋白質，低脂奶及其製品都需包含在其中，既富含蛋白質，亦有鈣質、鋅質及鎂質，協助製造酵素及生長荷爾蒙，亦可鞏固骨骼和牙齒健康。

果仁、種子及健康植物油含有維他命E，可保護腦細胞減少受自由基損害；而且所含的硼質可影響腦部電流活動，使腦部更加靈敏。

攝取不同營養素，培養健康飲食習慣，有助學童腦部發展及提升學習能力，讓他們成為一個有「營」模範生。●

文：廖芷珊（聖雅各福群會社區營養服務及教育中心註冊營養師）