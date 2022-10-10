抗疫5寶+藥物+旅遊保 疫下外遊行李清單

【明報專訊】「0+3」入境檢疫安排實施後，塵封的行李箱終於再派上用場！疫情新常態下外遊，興奮之餘難免緊張和擔心，外地的口罩措施大都已鬆綁，出遊還戴不戴口罩？萬一在外地確診，帶多少平安藥才足夠？購買旅遊保險又有什麼注意事項？專家教大家執行李，讓大家安心出遊！

多備兩周以上長期病藥

「視乎當地疫情，外遊時要有心理準備，可能會感染新冠及流感等呼吸道疾病。」家庭醫生林永和說。不過他同時叫大家不用過分擔心，只要做好準備，就可以放開心情玩。外遊前請教相熟醫生、藥劑師，配備合適藥物，「數量視乎行程，一般兩星期以內行程，預5天分量已可」；其中包括針對新冠相關病徵的藥物，如退燒、止咳、化痰、鼻水、消炎止痛藥和喉糖等，若有小童同行，應備「高燒藥水」布洛芬（ibuprofen）和「低燒藥水」撲熱息痛，「已接種3針疫苗人士，通常5日內症狀就轉為輕微」。

另外，還應準備一般平安藥，如暈浪丸、敏感藥和藥膏等。惟長期病患出門時，除行程所需的藥物分量外，建議多預備兩周至1個月藥物，因為如果回港上機前感染新冠，或需7至10日才轉為陰性，若需要留醫或出現其他狀况，可能延後1、2個星期才能回港，「如果藥物不足就『弊傢伙』。例如血壓藥不吃1、2星期就不太好」，早有預備就能以防萬一。

兒童口罩、慣用快測 有備無患

藥物之外，還有以下抗疫5寶！

。酒精搓手液、口罩

在香港，酒精搓手液和口罩是必備的抗疫孖寶，到防疫措施較寬鬆的地方外遊，是時候擺脫它們了吧？不，林永和建議帶酒精搓手液，隨時隨地可清潔雙手。而即使旅遊地點沒有強制佩戴口罩，可考慮在公共交通工具、人多擠迫的室內戴口罩。另外，一旦有病徵，可以先戴口罩，「有幾聲咳可能是普通傷風，但萬一數日後發現是新冠，戴了口罩，就能減低傳染家人的風險」。準備每天每人約兩個口罩，但注意兒童口罩可能較難在外地購買，可按需要預備更多。

。快測包

去旅行也要帶着快測包嗎？林永和指，雖然外地也買到，但可以自備一些慣用、覺得可靠的快測包；也可視乎地點、行程考慮數量，若計劃去一些人多地方如主題公園，或需要準備較多快測包。

。探熱器、血氧儀

林永和建議，帶備準確度較高的耳探式探熱器，而長期病患，如有心血管、呼吸道疾病人士，可考慮帶脈搏血氧定量計（簡稱血氧儀），「有咳嗽、呼吸困難等徵狀，就可以用血氧儀，多一個客觀指標參考是否需要看醫生」。SpO2讀數在95%以上屬正常，1日可量度數次，觀察有沒有變差的趨勢，如果持續低於94%又有身體不適，就應求醫。

備簡單病歷 供當地醫生參考

無論是否感染新冠，「如果病情嚴重，服藥後1天情况惡化便應該求診」。林永和提議，出發前先了解目的地醫療、診症等安排（詳見「實用資訊」）。他亦提醒，長期病患可以向醫生索取簡單病歷（包括藥物敏感紀錄）及醫生處方藥單，假設病情轉趨嚴重或感染新冠，外地醫生能了解病人病史，處方藥物時亦可參考，例如一些新冠口服抗病毒藥有禁忌症，也會與其他藥物對冲，「如果病人腎功能較差，處方帕克斯洛維德（Paxlovid）時就要用低劑量」。另外，建議購買合適旅遊或醫療保險（詳見「旅遊保QA」）。

出發前兩星期打流感針

「希望大家打齊3針（新冠疫苗）才去旅行，最好加上流感針！」林永和表示，雖然現時世界各地流感仍未特別活躍，但由於大家體內的流感抗體普遍偏低，在外地又可能會除口罩，可考慮在出發前兩星期打流感針，減低感染風險。

■實用資訊：外遊期間染疫 求助有法

旅程中突然中招很徬徨！了解熱門旅遊地的遊客確診及求醫資訊，萬一旅途中確診新冠病毒亦不怕手足無措！

●泰國

如在當地染疫，症狀輕微或無症狀患者毋須接受隔離，但出門時須戴口罩、保持社交距離

泰國COVID-19專線：1422

fb：PR Thai Government

●日本

若懷疑確診，不宜直接到醫院，當局建議向附近就診諮詢中心（bit.ly/3RNMTzQ）諮詢，再安排接受檢測。目前輕症或無症狀者毋須接受隔離，外出時須佩戴口罩，並保持適當社交距離

Japan Visitor Hotline：050 3816 2787

詳情：bit.ly/3rFUG8l

●新加坡

若新冠病毒檢測結果呈陽性，而沒有身體不適者，首72小時（3日）須留在酒店或住所隔離，72小時後自行快測，若呈陰性就可解除隔離，否則須繼續隔離直到結果呈陰性

新加坡衛生部COVID-19諮詢熱線：1800 333 9999

詳情：bit.ly/3eeu9vy

●韓國

若出現疑似病徵，可致電韓國疾病管理廳諮詢熱線1339，並到醫療機關或鄰近保健所（名單：bit.ly/3fE5VLC）接受檢測，若結果呈陽性，需接受7日隔離。一般情况下1339熱線及保健所人員會建議旅客在網站Wehome（www.wehome.me）尋找允許確診者隔離的酒店自主隔離

韓國疾病管理廳諮詢熱線：1339

韓國觀光公社韓國旅遊翻譯諮詢熱線：1330

詳情：bit.ly/3RMaC3k

文：張淑媚、李欣敏

編輯：梁小玲

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