醫言有理：白血病復發 父母先後捐骨髓移植

【明報專訊】35歲的美娟與丈夫皆在銀行工作，育有3歲兒子及5歲女兒。美娟早前不幸確診急性髓細胞白血病（acute myeloid leukaemia），基因測試顯示白血病屬高危一類，預後極差。雖然化療後白血病初步受控，但估計復發機率極高，醫生建議美娟接受異體造血幹細胞移植（allogeneic hematopoietic） stem cell transplant），即異體骨髓移植（allogeneic bone marrow transplant），目標是根治。

異體移植必須先找到合適的捐髓者，以白血球血型百分之百脗合的兄弟姊妹為首選；移植後出現嚴重併發症的機率一般較低，治癒機會亦較高。美娟乃家中獨女，沒有親生兄弟姊妹，從骨髓資料庫尋找合適的無血緣捐髓者（unrelated donor）乃另一選擇。醫生為美娟在本地、內地、台灣及全球資料庫作配對，可惜未能成功。

最新的移植技術容許使用半脗合捐髓者（haploidentical donor），一般是父母或子女，成功率接近無血緣移植；美娟的子女尚幼，體型細小，幹細胞數量不足以移植，父母乃唯一選擇。

醫生初步建議由美娟父親捐出骨髓，但他多年前曾患大腸癌。父親捐髓前接受正電子掃描及大腸內視鏡檢查，發現多顆大腸瘜肉，其中一顆有初期癌變；幸而因捐髓及早發現，切除後腸癌治癒機會高。

移植物抗宿主 未必是壞事

父親最終捐出骨髓，美娟接受移植後，順利康復；可惜白血病半年後不幸再度復發，基因測試發現骨髓含微量癌細胞。醫生建議美娟接受第二次骨髓移植，由母親捐出骨髓。美娟二次移植之後出現移植物抗宿主現象（graft versus host effect），影響皮膚、腸胃及肝臟，病徵包括皮疹及腹瀉，驗血顯示肝酵素上升；處方類固醇之後，喜見病情迅速受控。移植物抗宿主現象同時有抗癌效果，可減白血病復發風險，不一定是壞事。

美娟第二次移植後逐漸康復，5年已經過去，未有復發迹象，可喜可賀。

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文：梁憲孫（血液及血液腫瘤科專科醫生）