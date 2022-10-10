談痛說情：梨狀肌擠壓坐骨神經 坐立難安

【明報專訊】坐骨神經是人體最大的神經，由下背經過臀部，然後從大腿後側向下延伸。由於它所經之處甚多，故有不少原因可影響這組神經線，產生坐骨神經痛。我們可以把坐骨神經痛比喻為一個痛症家族，任何導致這組神經受壓或受刺激的病因，都是這個痛症家族的成員，其中最常見也最教人聞之色變的是椎間盤突出。因為它的治療往往不是一蹴而就，常常得花好些時間，與物理治療甚至手術耗上一段時間才能康復。相比之下，它的另一個成員「梨狀肌症候群」則容易處理得多，卻由於較椎間盤突出少見而被人忽略。

梨狀肌位於臀部深處，負責穩定髖關節，對不少下肢動作，例如旋轉大腿都非常重要。倘若久坐不動，例如經常坐在辦公室的白領上班族、職業司機、職業單車運動員；又或時常重複使用臀部肌肉作高負荷動作，例如長跑或舉重運動員；甚至髖關節、盆骨、臀部曾經受傷，都有可能令梨狀肌繃緊或痙攣，壓着下方的坐骨神經，引發梨狀肌症候群。它同樣可帶來臀部延伸至大腿的刺痛麻痹感，無論坐着或是站着也如影隨形，教人坐立不安。

易與椎間盤突出混淆 抬腳分辨

不過，治療梨狀肌症候群簡單得多，在大多數情况下，透過物理治療、手法治療或針刺方法，把繃緊或痙攣的梨狀肌放鬆，便能夠解除對坐骨神經的壓迫，達到紓解痛楚之效。長遠而言需要配合肌肉訓練，保持肌力平衡，避免坐骨神經再次被梨狀肌擠壓。小部分患者對治療沒有反應，則需要再仔細找出病因。

由於梨狀肌症候群與椎間盤突出，均影響坐骨神經，帶來相似病徵；即使它們的病因及治療方法非常不同，仍常常被人混為一談。要把這兩個坐骨神經痛的「成員」分別出來，不一定需要繁複的造影檢查或技術，透過簡單「直腿抬高測驗」或許已可辦到。方法是仰臥於牀上，把受痛楚影響的下肢伸直後再向上抬高。對於受椎間盤突出影響的坐骨神經痛患者而言，他們是無法完全把痛肢抬高至70至90度；反之，梨狀肌症候群患者在抬高下肢的過程中不會出現太大障礙。「直腿抬高測驗」可以在家自行做，或是在診所由醫護人員協助下簡單完成，是一個簡易卻可信度高的臨牀檢測。

在診所，不時看見梨狀肌症候群患者因對坐骨神經痛的固有印象，未弄清病因便先設想日後漫長的治療過程，盡往壞處去想而坐困愁城，為本已惱人的生理痛楚，再添沉重的心理負擔。其實，事情往往沒有如想像般糟糕，弄清真相後再逐一擊破，是治病也是處世所需的態度。

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文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監、家庭醫學專科醫生）