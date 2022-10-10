職業治療：發展障礙童 提升學習有妙法

【明報專訊】黃女士就讀K3兒子被診斷出發展障礙，他的認知和動作功能均落後於同齡孩童。黃女士擔心不已，辭去工作協助孩子學習。兒子在社會福利署轄下「早期教育及訓練中心」接受訓練，但他在家中對學習活動欠缺動力，與姊姊和妹妹難有互動。黃女士不知道如何幫助兒子融入家中活動，發展適當的能力。

黃女士向早期教育及訓練中心的職業治療師提及兒子情况，職業治療師推薦嶄新的「職能表現指導」（occupational performance coaching）治療介入模式。「職能表現指導」是理大康復治療科學系獲得醫療衛生研究基金資助的促進健康項目，將這個方法初次應用於香港。它是以家庭為中心、注重與家長建立伙伴關係的晤談指導方法。職業治療師以「教練」的方式與家長合作，分析孩童表現，引導家長開發可應用在生活中的有效策略，以促進孩童參與活動。指導對象可以是孩童的1或2名家長，指導流程如下：

1. 釐清目標

黃女士擔心兒子發展落後，治療師聆聽她的描述後，傳達想與她一起解決問題的信息。在治療師引導下，黃女士表達出希望兒子晚上9:30前上牀睡覺，是她認為當前最重要的目標。

2. 分析

治療師請黃女士描述，當兒子準時上牀睡覺的某天，孩子是怎麼樣的表現？她如何調節周圍的人和事，令兒子更容易準時睡覺？

3. 行動

治療師問：根據我們商討的策略，這星期你會實行哪一項？什麼時候/地點最適合嘗試這個策略？

4. 分享/反思

治療師問：嘗試時發生了什麼事？新策略如何有效令兒子晚上準時睡覺？從兒子對這個新作息的反應，你學到了什麼？

5. 普及

治療師問：這個策略可否應用在其他活動或情境？誰可以使用？

（開始新的活動目標，重複以上步驟）

引導家長訂目標 創新策略

職業治療師運用聆聽技巧和同理心，與家長建立合作伙伴關係，再透過家長口述孩童的當前表現，然後引導家長訂立一個活動目標。治療師請家長分析過去用過的有效策略及創造新策略，引導家長選擇可行策略，並制訂接下來要嘗試的計劃。在下一節課時，治療師請家長分享策略的效果，繼而作出調整，並引導家長思考能否把計劃普及化。之後再訂立新的活動目標，重複上述步驟。

「職能表現指導」提供最多8節指導課，每課約30至60分鐘。過程鼓勵家長抉擇及發揮創意，營造一個尋找解決問題的方法；外國及香港本地研究都已證實可促進有發展障礙孩童的活動表現，比一般康復治療更能賦予家長解決問題的能力。

回到故事本身，黃女士訂立目標，就是希望兒子可以改善家居活動表現。在指導課中，黃女士發掘出適當策略，並在治療師指導下成功地執行。黃女士一開始為兒子設定了活動目標（包括在晚上9時30分準時上牀睡覺、使用適當姿勢寫字完成功課、適時跟媽媽描述自己的想法、安靜地坐着吃完早餐，以及與姊妹一起合作玩遊戲而不爭吵），而兒子在每個目標的表現都有大幅進步。同時，黃女士逐漸找回自信和解決問題的能力，能想出其他策略幫助兒子參與更多的家居活動。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：簡啟文（香港理工大學康復治療科學系副教授）