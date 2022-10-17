失胎有安息之所 哀傷無安放之處

【明報專訊】香港每年約有1.5萬宗流產個案，約每5個孕婦中便有1人曾經失胎。

香港首個流產胎火化設施「永愛堂」於上月正式啟用，失胎父母可選擇不同方式安葬胎兒；可是，失胎父母的哀傷仍然無處安放。

由於失胎被視為禁忌，令失胎父母悲傷的權利被剝奪。社工指若沒有好好處理，可引致情緒、婚姻、人際關係等問題。失胎爸媽如何走過低谷，重新出發？

在2017年之前，24周以下流產胎一般只能當作醫療廢物送往堆填區。經壓力團體積極倡議，現時香港已有7個公、私營流產胎安放設施，而首個流產胎火化設施亦於上月投入服務，失胎父母有更多選擇，讓寶寶有尊嚴地安息。後事安排妥當，哀傷又如何處理？循道衛理亞斯理社會服務處副總幹事、註冊社工梁梓敦表示，根據政府統計，香港1年有約1.5萬宗流產個案，「假設受影響的只有失胎父母，也有約3萬個潛在案主，但現時專門提供失胎心理支援服務的機構只有兩個」。他慨嘆「現時醫療上OK，殯葬上暫時都OK，情緒心理支援就非常不足夠」。

忌諱+誤解 悲傷權利遭剝奪

「失胎一直被視為禁忌。」香港明愛「恩遇－明愛失胎支援中心」督導主任、註冊社工陳慧玲表示，在廿多年地區輔導服務經驗中，很少人因失胎來求助；估計因為傳統觀念覺得不吉利，失胎父母大多會把哀痛隱藏。她引用美國學者Doka的「悲傷剝奪」（disenfranchised grief）理論解釋，失胎父母的哀傷不受社會認可和支持，未能公開哀悼，悲傷權利被剝奪，但其實每個人包括失胎父母和家庭中年幼孩子都應有悲傷的權利。梁梓敦亦表示，失胎父母與一般喪親者有不同需要，因為身邊人不容易理解他們的哀傷，可能會認為「胎兒還未誕生，父母沒有看見、擁抱過他，又從未跟他玩耍、說話，即使逝去也不會令人太難過」；父母也會質疑自己身分和哀傷的必要，感到所有事情很不真實。

調查：逾九成人誤解流產原因

賽馬會「小足．福」失胎支援計劃的香港大學研究團隊，在本月初發表研究結果，分別有92.5%、65.7%和56.8%受訪者誤以為長期壓力、做劇烈運動、搬運重物會導致流產，可見公眾對流產成因存有誤解，容易將事件歸咎於失胎父母。忌諱和誤解令失胎父母孤立無援，在難以啟齒和無人關心的情况下，他們會覺得哀傷會隨時間消逝，惟「不說出來不代表情緒不存在」，梁梓敦指，若失胎父母找不到傾訴對象又無法紀念寶寶，會十分痛苦。有媽媽從未有機會分享經歷，多年後重提往事還是很傷心。「當哀傷不斷被壓抑，持續地不處理，有可能變成抑鬱。」他建議，為寶寶做告別和紀念儀式，例如在家中擺放寶寶的腳印、頭髮等，或向別人傾訴，都可以幫助表達和抒發哀傷失落。

陳慧玲亦指，失胎除了引致哀傷，也很可能夾雜其他情緒，如自責失胎是自己造成，焦慮、擔心下次懷孕會同樣失胎，「如果哀傷背後有很多不同情緒糾結在一起，就需要去處理，否則會引來很多自身情緒、孩子管教、婚姻、人際關係等問題」。

爸爸「扮堅強」 影響伴侶關係

「爸爸的支援再薄弱一些，他們缺乏渠道去表達感受。」梁梓敦分享，很多時爸爸目睹伴侶經歷失胎的身心之痛，有意無意收藏情緒，表現得堅強、冷靜，肩負照顧者的責任，可是承受的壓力愈來愈大，影響精神健康，「有些個案因為失胎而導致伴侶關係很差，最終分開」。梁梓敦鼓勵男士在伴侶面前表露情感，「不用擔心失胎媽媽承受不了，她最難受的其實是你隱瞞心事」，同時留意日常生活有否受影響，如工作效率變差、人生看法變得灰暗、性格不再開朗、人際關係出問題等。如出現很大變化，應向伴侶、信任朋友或專業人士傾訴，另尋找減壓方法，例如運動、看電視、打機等；最重要與伴侶溝通，「其他人可能不了解你們的狀况，但伴侶之間可以攜手面對」。

坦誠溝通對性生活、生育想法

此外，夫婦在失胎後何時再性交的問題上，容易出現分歧。擁有認可性治療師資格的陳慧玲分享，遇過有太太身體已恢復，但心理仍未準備好，丈夫卻想盡快有性交，以表達愛意、滿足性慾和盡快「解決」生育問題，引致衝突；亦有丈夫害怕太太再次懷孕，會再次經歷失胎痛苦，因而避免性親密，甚至減少身體接觸，令太太以為丈夫不再愛她，導致關係疏離。陳慧玲表示，從生理健康角度，婦女在流產後應待最少3至6個月，可再嘗試懷孕；夫婦應坦誠表達對性生活和生育的想法，保持溝通及情感交流，因為伴侶關係與性親密互相影響，「若遇情緒、婚姻及性關係問題，可以尋找專業社工及性治療師協助，諮詢正確性知識、加強夫婦的溝通及互相理解」。

梁梓敦強調，不要看輕生死事件，何等堅強的人都可以變得很情緒化，求助並不是一件奇怪的事。陳慧玲指，無論是剛經歷失胎，抑或是多年前發生，只要發現哀傷未處理好也可以求助。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

facebook @明報副刊

明報健康網：health.mingpao.com

電郵：feature@mingpao.com

[健康]