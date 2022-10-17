親朋支持：3句常見「安慰」說話 或讓失胎父母更悲傷

耐心聆聽——如親友經歷失胎，可陪伴在側、耐心聆聽他們的感受。（設計圖片，tuaindeed@iStockphoto）

【明報專訊】「你還年輕，將來再有懷孕的機會。」很多人用這句話安慰失胎父母，但往往令他們更悲傷。

在賽馬會「小足．福」失胎支援計劃的「香港市民對失胎的態度和認知調查」中，最常見安慰失胎父母的說話是：

「至少你還有其他你愛的人。」

「你會克服它的，時間治療一切傷口。」

「你還年輕，將來再有懷孕的機會。」

親朋陪伴聆聽 長輩做「避風港」

研究團隊表示，「不少經歷失胎的父母會對以上回應感到失望和悲傷，因這些回應暗示他們去忘記逝去的孩子，也忽視了他們為人父母的身分與喪子的哀傷」，建議改用感知性的安慰說話，如「相信這段日子的確不好過」、「你的孩子知道你愛他」、「依照自己的步伐慢慢來」等。

註冊社工陳慧玲建議，親朋可耐心聆聽和陪伴失胎父母，甚至與他們同悲同哭。建立信任關係後，可嘗試詢問他們是否願意分享寶寶的名字、相片，這樣能確立寶寶的存在和他們父母的角色，令失胎父母感到安慰。

註冊社工梁梓敦建議長輩們，為經歷失胎的子女準備湯水、分擔日常事務，給予空間讓他們好好休息、休養，「毋須說太多安慰的說話，只要做一個避風港的角色就足夠」。

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