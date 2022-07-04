吾生有杏：院長醫生周記（214）：我們的下一代

【明報專訊】資助醫科生海外交流、人道救援

上星期四，我出席了香港中文大學善衡書院的一個獎學金面試。這獎學金的目的是資助品學兼優的醫科生未來6年到海外交流及參與人道救援工作。今年參加選拔的同學有不少是應屆狀元。當日面試題目範圍十分廣泛，除了個人抱負外，還有生命倫理、俄烏戰事、社會政策、領袖質素及人際關係等。

一般人以為讀醫的同學都是尖子，不免有點趾高氣揚。但出乎意料，這些同學雖然成績優異，但沒有半點恃才傲物的態度。還記得一名同學對我們說：「其實每個讀醫的同學都是中學第一名，但這都是過去式，以為自己高一等是不可能有進步的。」

當談及個人抱負，我欣賞每個同學都懂得要時刻提醒自己毋忘初心，因為他們明白現實世界總有太多際遇，容易令人放棄理想與原則。

讀醫的學生只顧書本、活在象牙塔裏嗎？其實他們都關心世界動態及社會時事。我喜見不同的學生有不同的見解，這正是我們需要建立的共融社會，讓持不同意見的人懂得彼此包容。

非溫室長大的小花

我感到最有趣的話題是要他們思考如何面對複雜的人際關係，例如如何和好大喜功的上司及不合作的同事相處。可能他們仍在求學階段，未必想像到職場中的鈎心鬥角、爾虞我詐，但難得的是他們明白現實工作環境中一定有不理想的情况出現，但都抱持非常正面的態度，願意嘗試和不同的人合作和相處。

這次面試令我相信我們的下一代並不是溫室長大的小花。他們知道今天社會面對的困難和挑戰，但仍然選擇留下。我相信這些優秀的年輕人在成長的過程中需要好榜樣。就讓我們以身作則，在學醫的路上與他們同行，栽培更多仁心仁術的醫生。

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作者簡介：教學生、醫病人、做研究，中文大學醫學院院長陳家亮親筆分享杏林大小事，隔周刊出

文：陳家亮（中文大學醫學院院長）

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