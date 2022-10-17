跑步傷梨狀肌 引發下背臀部痛

【明報專訊】有沒有試過跑步之後，下背、臀部和大腿後側有痠痛感，而且持續一段時間，以為只是做完運動後的普通肌肉痠痛，三數天後就會消退？結果卻發現愈來愈痛！梨狀肌位於臀部深處，當它受傷、勞損，可導致坐骨神經受壓，引起下背、臀部和大腿後側疼痛或麻痹。為何跑步會傷及這一組臀部深層肌肉？如何預防？

梨狀肌綜合徵（Piriformis syndrome）是由梨狀肌壓迫坐骨神經而引起的痛症。梨狀肌位於臀部深處，連接薦椎和股骨大轉子。梨狀肌受創傷或發炎皆是導致該肌肉壓迫坐骨神經的原因（圖1）。常見痛症範圍包括下背、臀部和大腿後側。研究顯示，約6%下背痛與梨狀肌綜合徵有關。另外，女性更容易患上梨狀肌綜合徵，機率約是男性的6倍。

負責穩定髖關節 跑步支撐受壓大

在跑步過程中，梨狀肌主要負責穩定髖關節，以及控制髖關節外旋的動作。當梨狀肌過勞，便有可能出現腫脹，甚至發炎，從而引發梨狀肌綜合徵。

梨狀肌與跑步姿勢息息相關。跑步姿勢可以簡單分為兩個周期，支撐期與擺動期（圖2）。在支撐期，梨狀肌在臀部眾多肌肉中負責髖關節穩定，尤其在支撐期前半部分，梨狀肌為了穩定髖關節以至整個軀幹，受到的壓力特別大。若盆骨或髖關節容易搖擺，例如髖關節內收和內旋，梨狀肌受傷的風險特別高。另外，臀中肌（圖3）無力亦會增加梨狀肌的壓力；再加上，步距愈大，梨狀肌及其他臀部肌肉的力量需求會愈大。

以上原因，皆會增加梨狀肌綜合徵發生的風險。換言之，了解清楚自己跑步姿勢的不足並加以改進，有助減低患上梨狀肌綜合徵的風險。

文：許培權（物理治療師）

編輯：朱建勳

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