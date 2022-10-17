【明報專訊】近日新冠疫情稍見緩和，許多朋友都靜極思動，為了一舒過去數月的悶氣，不約而同搞了許多聚會。雖然在外聚餐還須遵守每枱人數上限的法令，但在飯店找個房間，筵開三數桌，也足夠讓一班朋友歡聚一堂，談天說地。

最近一個醫生聚會，眾老友多時不見，自然天南地北無所不談，更少不了近日醫生濫發「免針紙」的大熱新聞。一貫嫉惡如仇的老張，義憤填膺地說此等醫生視法律如無物，更罔顧公眾安全，無視免打針人士容易受到感染，再傳染別人，實令醫生蒙羞，是醫學界之恥，必須嚴懲。老李附和說，若醫生為了金錢而做出違法兼害人之事，那和「賣丸仔」沒多大分別。老王一向特立獨行，看法與別不同，認為有些醫生未必是為了錢，只是和政府「政見不合」，「敵人贊成的，我們就要反對」，政府推出疫苗注射，他們便利用「免針紙」配合一些人的杯葛行動。

眼見他們愈說愈興奮，我忍不住提醒眾老友，個案可能已經進入司法程序，不宜就個別事件作深入討論。老許意猶未盡，吭聲道：「月旦個別案情不可以，討論醫生的醫德成不成？」於是大伙的討論便轉到醫德這大題目。

醫德，簡單來說是醫務人員處理和病人以及社會之間關係的行為道德準則，所謂「病家求醫，寄以生死」，病人把健康甚至性命寄託給醫者，醫者亦應以維護病人的最佳利益為依歸。可是醫者要怎樣做，才可以稱得上有醫德？醫學院上的醫德課程，參考對象遠至數千年前的希波格拉底（Hippocrates），近至現代專研醫學倫理和醫德的學者，都是來自西方。那麼數千年的中華文明，培育出來的醫者有沒有講述醫德？當然有，而且討論得很深入和具體：隋唐時代世稱「藥王」的醫學家孫思邈，所編著的《備急千金要方》，對醫者的行為德行規範，已有詳盡闡述。書中第一卷〈大醫精誠〉便說：「凡大醫治病，必當安神定志，無欲無求，先發大慈惻隱之心，誓願普救含靈之苦……不得問其貴賤貧富，長幼妍媸，怨親善友，華夷愚智，普同一等……勿避險巇、晝夜、寒暑、飢渴、疲勞，一心赴救，無作功夫形迹之心。如此可為蒼生大醫，反此則是含靈巨賊。」

無欲無求 懷慈悲之心

根據孫藥王的教誨，具品德醫術的醫生治病，一定要無欲無求，有慈悲同情之心。對所有病人，不論種族、貴賤、賢愚、貧富、老幼美醜，是仇人還是親人，都一視同仁。治病時要不避艱辛，全心全意地去救護病人。只有這樣才能稱作好醫生，反之就是害民的大奸大惡。

藥王對醫者行為準則的解讀十分全面，單是「無欲無求」一項，便點出了許多醫者弄到醫德有損的癥結。單是看醫務委員會審結的案件，不少都是因為醫生為了錢做了不應做之事，例如濫做手術，或做自己力有不逮的手術。有些醫生不貪財，是否便可達到無欲無求的境界？答案卻是未必，因為還有其他欲求，例如為了維繫和病人關係而濫發病假，那是為了滿足「人情」慾；對病人上下其手作非禮之舉，更是因為給色慾蒙蔽了理智。

人有七情六慾，要做到無欲無求，醫生須做到擇善固執兼警覺強，都是知易行難的修為。

文：霍泰輝（兒科專科醫生）