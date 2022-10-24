澤星寄語：教學相長 並肩同行

【明報專訊】港大醫學院在過去135年間，為香港及國家培育了無數醫學人才。在這段悠長的歷史裏，學院屢有革新，多次調整教學方針和學制，以應對醫療科學發展和社會需要。醫學院一直秉承學生為本的教學宗旨，幫助學生學習最新醫學知識，掌握臨牀技巧和科研基礎。不過，優秀的學生仍需良師指導，在教與學的路上結伴同行，始能成才。

我自8月履任院長之職至今，已與不同科系同事開會，聆聽及了解他們的意見，感受殊深。教學人員固然要對自己負責的學科有豐富知識及經驗，但是如何在課室、病房或是其他教學環境中，有效地向學生傳授知識，讓學生保持學習熱情，實在需要更有力的支持。社會不斷變遷，今日學生的學習態度和方法，跟我們求學時期截然不同，教師怎樣識別學生不同學習需要，採用哪些合適方法引導和輔助學生，以至處理壓力和情緒的技巧等，確實需要與時並進。作為管理層，我們也有責任持續改善工作環境，讓同事保持身心健康，工作愉快。以我自己的經驗來說，哪怕只是一些尋常不過的「小確幸」，成效可能令人意想不到。如上班路上跟素未謀面的同事說聲「早晨」，讓大家愉快地展開新一天；不要吝嗇鼓勵，讓同事在考核或工作中重拾信心等，都足以提升工作動力。

我深信，教師和醫護人員一樣，必須先照顧好自己，再去照顧學生和病人，才會事半功倍。

至於課程設計和組織架構，更需要不時修改和調整，以配合醫學教育的最新發展及需要。醫學院自1997年引入問題導向學習（problem-based learning），減少單向式授課，透過小組個案討論，鼓勵學生主動學習，並早日接觸不同的臨牀情况。教學團隊最近亦重新整理多年來累積的個案研究，使授課內容更精準，學習更有效。

設獎項鼓勵踏出「舒適圈」

改革從來不容易，要鼓勵同事踏出「舒適圈」，勇於嘗試新事物，就要好好表揚同事的心血和努力。為配合臨牀醫學學院成立，港大醫學院今年增設了傑出臨牀服務卓越獎（Clinical Services Excellence Awards），由我與醫學院資深教授及附屬教學醫院的行政總監擔任評委，就申請者在醫院和非醫院的臨牀環境中，「如何提供高質素的臨牀服務和實踐承諾，以及如何制訂和維持高質素的臨牀服務」兩個範疇來評審。

雖是首年設立的獎項，報名的情况相當踴躍，評選結果亦已公布。得獎者是：矯形及創傷外科學系臨牀副教授方欣碩醫生與臨牀副教授杜啟峻醫生、急症醫學系臨牀副教授林沛堅醫生，以及內科學系臨牀助理教授李曦醫生。他們在自己所屬的範疇表現優秀，不僅個人成就卓越，也為其他同事樹立了榜樣。

期待各位同事繼續努力，不斷提升教學和研究水平。醫學院也會持續探索不同的方法給予鼓勵和支持，讓同事與學生並肩同行，在醫學的道路上走得更高更遠。

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：劉澤星（港大醫學院院長）

[健康]