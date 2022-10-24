滋養肝腎 清熱祛風 偏頭痛怕聲畏光 針藥齊施

針灸改善——偏頭痛發作，可針灸或按壓刺激有清熱、祛風作用的穴位，有助改善頭痛。（資料圖片）

【明報專訊】偏頭痛乃「非一般頭痛」！它不單是按字面解作單側頭痛，更有其獨特發病過程和病徵。從中醫角度，偏頭痛屬於「內傷頭痛」，證屬本虛標實，即在臟腑失調基礎上，患者因為受到外界刺激、飲食失節、情志過極、勞倦等因素而誘發強烈頭痛。治療需要攻補兼施，扶正與祛邪並重。

頭如受重擊 惡心嘔吐

偏頭痛，中醫稱作「偏頭風」，出自《丹溪心法》。《張氏醫通》提出偏頭風與患者體質因素有關，在此基礎下可受外因影響引發頭痛。臨牀上偏頭痛多發生在單側，呈中至重度的搏動性頭痛，可持續數小時。疼痛嚴重時，患者感覺頭部如受強力敲擊，動則痛增，甚至出現惡心嘔吐、怕光、怕聲，需要馬上暫停一切活動，在寧靜和黑暗地方臥牀休息，方能慢慢緩解頭痛。部分偏頭痛患者在頭痛發作前，有視物昏花、視物變形的先兆。

臟腑失調 風寒濕熱誘發

中醫認為偏頭痛屬於「內傷頭痛」，本質與臟腑失調有關，感受風、寒、濕、熱等刺激只是誘發因素。偏頭痛之本在肝腎陰虛、精血不足。肝藏血，腎藏精，由於肝腎陰虛，血虛、精髓不足，容易有陰虛內熱、陰虛動風的傾向。患者一旦碰上誘因，例如吹風受寒、天氣太潮濕或乾燥、太光亮或太嘈吵環境、劇烈運動、情緒激動、精神壓力、缺乏休息等，便會加劇失調，造成虛火上炎，或虛風內擾，使經絡阻滯，上擾清竅而造成頭痛。

‧體質屬肝腎陰虛者，常見表現包括容易頭暈耳鳴、口乾眼澀、腰膝痠軟乏力、手足心熱、煩躁、盜汗、多夢易醒

‧體質屬精血不足者，常見表現包括面色蒼白、神疲易倦、少氣懶言、精神渙散、易憂鬱、頭暈眼花、難入睡或難以熟睡、手腳容易麻痹

女士相對男士而言，由於受月經、孕產因素影響，陰血易虧，出現偏頭痛機率多於男性。部分女士在月經期間或經期前後日子出現偏頭痛，亦與女性精血周期變化有關。女性在更年期及絕經後，由於體質變化，屬於肝腎陰虛者較易有偏頭痛問題，現代醫學認為這與身體適應荷爾蒙變化的能力有一定關係。

情緒保持平和 減聲、光刺激

要改善偏頭痛症狀，更要預防其頻繁反覆發作，中醫根據患者頭痛的具體表現辨證治標，更強調利用滋養肝腎、補血填精的方法改善體質治本。在偏頭痛發作階段，辨證多屬風火上擾、肝陽上亢，治療會從清熱、平肝、熄風方面入手，常用方藥包括天麻鈎藤飲、鎮肝熄風湯、天麻、菊花、川芎、蔓荊子、鈎藤等。如肝熱明顯，證見頭痛劇烈、口苦、暴躁等，可配合清肝瀉火，如梔子、黃芩、夏枯草等。如痰濁明顯，證見惡心嘔吐、胸悶、頭痛昏蒙等，可配合化痰燥濕，如半夏、膽南星、陳皮等。

偏頭痛發作期間，針灸或按壓刺激有清熱、祛風作用的穴位，如位於手上的合谷穴、足部的太衝穴，以及頭部的太陽穴、風池穴，可以放鬆頭皮，減輕神經亢奮，有助改善頭痛。頭痛期間患者要注意多休息，保持情緒平和，減少聲、光刺激，清淡飲食，避免辛辣煎炸、味道濃烈等刺激食物，以免刺激身體導致頭痛加劇。

■預防貼士：按穴調養減發作

中醫強調「治未病」，重視預防勝於治療，偏頭痛反覆發作的患者，即使在頭痛症狀沒有出現的時期，仍需積極堅持養生，不要忽視日常調養。對有偏頭痛病史的患者來說，只要好好改善體質，便可以減少偏頭痛發作頻率。萬一偏頭痛發作，也可減輕其程度及縮短頭痛時間。

在偏頭痛緩解階段，針對可以預期的偏頭痛復發，調治方面宜滋養肝腎、補益精血固本，常用方藥包括六味地黃丸、左歸丸、四物湯、熟地黃、白芍、枸杞子、當歸等。由於補氣可以生血，對脾胃虛弱、經常食慾不振、腹脹泄瀉，以致無力生化氣血者，也可以着重補氣健脾，方藥如補中益氣湯、黨參、黃芪等。

每日中等力度按1至2次

在針灸及穴位按壓方面，患者平時可選用有補益肝腎、滋陰、養血作用的穴位，如下肢的陰陵泉穴、三陰交穴、足三里穴，以及腰部的腎俞穴。針對肝腎陰虛，容易出現陰虛火旺者，可配合手上的合谷穴、外關穴，足背的太衝穴、內庭穴，有助清熱。對精血不足、容易眩暈、精神不振者，可配合手上的內關穴、下肢太溪穴、腹部關元穴，有補益強壯作用。按摩時可用中等力度按揉各穴3至5分鐘，每日1至2次。

少吃過分溫熱生冷食物

預防偏頭痛反覆發作，患者要留意保養精血，勿使過度耗散。飲食方面應少吃過分溫熱或生冷食物，不要頻繁燒烤或吃火鍋，味道太濃烈或有添加味精的食物亦不適宜，勿暴飲暴食。在作息方面需注意保持充足睡眠，勿持續熬夜，以及避免情緒大上大落，要學習鬆弛減壓。養成做帶氧運動鍛煉身體的習慣，如急步行、遠足、游泳、踏單車等，既可增強體適能，益氣養血，也可促進氣血運行，放鬆身心。通過滋養肝腎、補益精血，減少陰虛燥熱或虛風內動的失調，有助穩定偏頭痛患者的病情，減少症狀反覆發作。

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文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：梁小玲

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