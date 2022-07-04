好煮意：DIY南瓜籽洗淨晾乾 零添加滋味

【明報專訊】「秋收冬藏，是進補的好時節。」註冊中醫孔慶禮表示，南瓜能補氣，氣虛的人十分適宜食用，但為了免除南瓜容易造成脹氣，應盡量煮熟、煮爛或壓成蓉才吃，更易消化，「一般來說，用來煮粥、煮湯、糖水，或搗爛製成南瓜餅等，都是好選擇」；如加上肉類如雞、牛、排骨等一起煮，建議盡量去除肥膩部分，減少胃氣脹滯的可能。

註冊營養師萬侃則指，南瓜的β-胡蘿蔔素是油溶性，與油脂一同攝取能吸收得更好，如炒南瓜時加入油，不過應注意用油量，「不建議炸南瓜，炒的時候用一兩滴油就夠，或者蒸熟後加少少橄欖油亦可」。至於南瓜籽，「坊間出售的南瓜籽會加入鹽、糖調味，相比之下原味較健康」。她教路將南瓜籽刮出來，冲洗乾淨，晾乾一兩日，吃時剝開殼，就能直接享用南瓜籽肉，天然又健康。

■食譜：南瓜麥片

材料（12份）：

南瓜泥……100克（將南瓜蒸熟後壓成泥）

燕麥片……250克

核桃（切碎）……100克

原味南瓜籽……65克

南瓜批香料……1克

肉桂粉……1克

橄欖油……30毫升

桂花蜜……80克

營養資料（每份）：

熱量：212千卡

碳水化合物：21克

糖：4.5克

脂肪：12克

膳食纖維：2.2克

做法：

1.鍋內加橄欖油、桂花蜜和南瓜泥後混合，用中低火加熱2至5分鐘，不停攪拌至材料均勻分佈，備用

2.用一大碗，加燕麥片、核桃、原味南瓜籽、南瓜批香料和肉桂粉混合，拌勻

3.倒入［1］，拌勻後， 平鋪在牛油紙上，放入焗爐以190℃焗20至25分鐘至金黃色

4.南瓜麥片在室溫冷卻後，放在罐內密封儲存，可作小食或加入牛奶或乳酪食用

食譜及營養資料來源：註冊營養師萬侃提供

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