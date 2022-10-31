復康器械＋資訊科技 撐全癱患者站起來

外骨骼機械腳輔助訓練——穿上外骨骼機械腳，全癱患者可以嘗試眼望前方踏步，視線水平跟成年人一致。患者和治療師只需集中精力改善指定步態，而步行動作則交由機械裝置去完成，能達到以倍計增長的步行距離。（受訪者提供）

懸吊式減重裝置輔助訓練——以懸吊式減重裝置輔助的步行訓練，會先讓患者在慢起動跑步機上學步行，進而着地踏步。訓練全程要人力攙扶及蹲下身去誘發下肢活動，需要額外人手協助，一般只能讓患者完成有限的步行距離。（受訪者提供）

重新學步——全癱人士復康過程比嬰孩學步更難。他們先要增強肌肉力量及協調度，重新學習運用現有能力。（設計圖片，模特兒與本文提及個案無關，imtmphoto@iStockphoto）

【明報專訊】受疾病影響而改變人生的患者，復康路都是艱巨而漫長。頸部受到重擊致脊髓神經受損，便有可能導致四肢癱瘓。對全癱人士來說，復康過程比嬰孩學步更難，康復治療挑戰重重，身與心重新站起來，是重要的一步。

對因意外致脊髓受損的倖存者來說，天花板可能是手術蘇醒後的第一個畫面，更可能是未來日子裏，大部分時間面對的「景色」。缺乏肢體活動，肌肉會萎縮，關節亦會變形，心肺功能也隨之減弱。脊髓損傷除了令肢體失去活動能力，亦影響大小便功能。靠輪椅代步，視線長期處於低人一截的水平，容易造成情緒低落，影響復康成效。

站立踏步 強心肺助排便

全癱人士復康過程比嬰孩學步更難。他們先要增強肌肉力量及協調度，重新學習運用現有能力，去控制成年軀體在牀上移動，然後是能夠穩定地坐着及掌握體位轉移的技巧。站立是癱瘓患者復康過程的重要里程碑——讓久坐屈曲的下肢得到伸展，令患者視線離開天花板，同時透過骨骼承重及肌肉發力維持站姿，以避免肌肉及骨質流失。後續訓練如站起坐下、重心轉移及重複踏步等，能強化心肺功能，亦促進腸道蠕動，有助排便。

訓練過程雖有企架及減重裝置輔助，但都要人力攙扶，需要額外人手協助及蹲下身去誘發患者下肢活動。在醫患安全前提下，一般只能讓患者完成有限的步行距離。

外骨骼機械腳的引入，省卻了治療時用手觸去誘發患者活動的工序。外骨骼支架提供安全支撐，減低人力需求之餘，亦讓治療師專注患者表現。機械腳容許患者雙腳着地重新學步，是科技上的一大突破。

機械腳設感應器 治療師實時回饋

患者只需集中精力改善指定步態項目，餘下步行動作則交由機械裝置去完成。機械腳內置多個感應器，能給患者及治療師實時客觀回饋，有助雙方協作配合，實現了全癱患者可以盡早嘗試眼望前方踏步，視線水平跟成年人一致的體驗，此舉讓患者身與心都站起來。

相對傳統方式，機械腳治療只需一名經認證的治療師，按患者情况加添一名助手，就能在相同時段內完成以倍計增長的步行距離。損傷程度較嚴重的患者，即使無法達至獨立走動，機械腳治療亦可改善步行時雙腳承重和重心轉移的能力，以及促進排便，有助提高患者個人自理參與度，減輕照顧者負擔。但礙於目前科技水平所限，患有骨質疏鬆、嚴重痙攣或關節攣縮，以及高位頸椎脊髓損傷人士，仍未能受惠於機械腳復康治療。

雲端操作技術 處方家居運動視頻

然而，科技在復康上的應用，並不囿於機械及電子裝置，資訊科技亦佔重要一席。港大醫學院建立了網上教育平台，透過視頻傳授脊髓損傷的醫療知識及照護技巧，為業界同工、患者及其照顧者充權，提升社區照顧的質素。

物理治療師亦可運用雲端操作技術，處方家居運動視頻，發放到患者的行動裝置，讓全癱人士按示範短片做處方運動。疫情期間，可提供在家遠程康復。科技新突破，能為全癱病人帶來一點新希望，但最終都靠患者積極參與，才是復康路上最重要的一步。

編輯：朱建勳

文：孔志強、黃源宏（香港物理治療學會社區復康及基層醫療工作組、物理治療師）

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