再生勇士闖澳洲 一劑信心特效藥

挑戰之旅——面對未知的挑戰，一行21人，包括9名肢體障礙的傷健人士、6名照顧者、2名義務醫護人員，和4名治療團隊職員出發前往澳洲。（作者提供）

火車特色——圖中火車有一特別賣點，就是容許乘客將雙腳伸出窗外，在職業治療師鼓勵下，會員將雙腳伸出火車外，有會員形容猶如飛翔起來。（作者提供）

【明報專訊】若你不能再走動，甚至無法自理，你對生活仍然抱有希望嗎？

中風或受傷後，不少患者彷彿失去一切，人生似乎只有生存，沒有生活，不再是從前的自己。但其實只要走多一步，即使身體傷殘，生命仍有再次飛翔的機會。

這次旅程不單是一次旅遊，我會形容是為會員調配最強勁的一劑藥﹗

The ReLive Project是靈實將軍澳及西貢地區支援中心在2020年推出的服務，為殘疾人士及其家庭提供支援。過去辦過帆船遊、本地staycation後，今年更衝出香港，遠赴澳洲墨爾本體驗6日5夜的「2022年樂活之旅——勇闖澳洲自由行」。

這次旅程，是以作業活動和生活為本的職業治療，治療師跟會員一起籌備。因應會員能力及疫情影響，最初是考慮本地遊或到台灣等鄰近地方，豈料在討論期間大多數會員都希望走得更遠，最後目的地決定為澳洲，實在是治療團隊意料之外，但同時感受到會員希望重返正常生活的意志力。

雙腳伸出火車窗外如飛翔

此次旅程，可謂不可能的任務！選定了目的地，在預備過程中面對不少難題。首先，10架電動輪椅及大量物資，如何安排運送？會員自中風、身體受傷後，從未坐過長途飛機，長時間飛行對身體反應、腦壓波動的影響，全是未知之數。若飛機遇上危急情况，坐輪椅的會員難以自行撤離。猶幸，過程得到國泰航空安排及特別物資運送，接近10小時飛行中沒有會員感到不適，令人不禁驚歎「關關難過關關過」。

一行21人，包括9名肢體障礙人士、6名家屬、2名義務醫護人員、4名治療團隊職員，浩浩蕩蕩來到澳洲。會員們雄心壯志，計劃行程上山下海，什麼都想試試。團隊住在酒店式住宅serviced apartment，每天要自己煮早餐。旅遊巴亦不易找，40座的只有2個輪椅位，為了讓旅程更順暢，部分需要坐輪椅但仍有步行能力的會員，主動站起來，靠自己努力緩緩上落。

不單止在交通上看到會員的成長，其中最深刻的景點，是到森林乘坐蒸汽火車。火車公司讓整個團隊乘坐同一個火車卡，大家都非常興奮。該款火車其中一個賣點，是可以嘗試將雙腳伸出窗外。會員在鼓勵下，一個接一個使盡力氣，在同工扶持下爬坐窗邊，嘗試將雙腳伸出窗外，未能離開輪椅的，都抬高腳貼近窗邊，有會員笑說：「很久沒見過自己腳趾了！我好像真的在飛翔中！」

自駕輪椅遊動物園 應對不同路况

會員的努力和勇氣，令身邊人都動容。當地旅遊巴司機主動幫忙修改行程，帶會員遊覽隱世景點，更親自擔任導遊，在旅途中解說。又有一天，會員到戶外動物園遊玩，遇上斜坡、泥石路和木板步道等不同路面狀况，會員都駕駛電動輪椅一一應對。活動過後，動物園方表示，從來未試過有這麼大群輪椅人士自駕輪椅遊覽。他說，動物園初心正正是希望讓所有人，不論身心障礙都能前來，而這個願景在當天真正實現了。

治療團隊中有兩名年輕職業治療師，畢業不到兩年，旅程中看到兩人的成長。正所謂讀萬卷書不如行萬里路，兩人親身體驗到何謂全人治療，以及治療如何讓會員進步。即使要連日帶隊遊覽景點，晚上還要關注會員身體狀况、處理房間事務，身心俱疲下，兩人仍堅持在旅程尾聲為會員舉辦中秋晚會，安排會員分組合作預備晚餐，最終成就21人同聚一房慶中秋。

在靈實工作多年，今次深深地體會到，當你尊重生命的時候，能真切地改變會員，以至家人、職員，甚至是陌生人的生命。

■後記：生命無限可能

靈實將軍澳及西貢地區支援中心為殘疾人士及其家庭提供支援及訓練，強化他們的生活技能。中心職業治療師團隊在2020年推出「舒筋樂活新里程 The ReLive Project」，由中國銀行（香港）透過香港公益金撥款贊助，藉着有治療價值的日常活動，推動及支持一眾再生勇士重返社區生活。

這次旅程中，會員之間變得更親密、團結，亦學會面對難關，令他們明白自己並非失去很多，而是擁有更多。澳洲團中最年輕的會員30出頭，數年前仍在公餘時間努力進修，攻讀碩士學位，是一個熱情、積極的女孩子。一天晚上突然中風，她一直希望回復中風前的自己，繼續拼搏。今次旅程令她發現生命中原來有許多可能：熱愛美食且對烹飪有研究的她，獲團友稱讚其烹調的美食，令她信心日增，更放下執著，表示日後可能會嘗試不同的工作。

由谷底中慢慢站起來，會員們勇於嘗試，打開家門，走出社區，現在更走到澳洲。輕輕抬頭，原來天空仍然廣闊。

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文：譚曉茵（基督教靈實協會高級職業治療師）

編輯：梁小玲

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