醫學滿東華：煞車扯一扯 五十肩殺到

【明報專訊】30多歲的張小姐一次乘車時，因為沒有座位坐，需用左手拉着扶手環站着，沒想到司機突然緊急煞車，當時她左肩有一陣疼痛，下車時只感覺輕微拉扯，因要趕上班的緣故，不以為意。

幾星期後，張小姐肩膀痛得連穿脫衣服都有困難，甚至半夜轉換睡姿時痛醒。直至有一次，她在茶餐廳伸出左手拉動椅子時，突然而來強烈痛楚使她尖叫起來，場面十分尷尬，她才決心正視這個問題。

最終，經醫生檢查後，確診為肩周炎，又名五十肩，需要服用消炎止痛藥和接受物理治療，每天忍痛做拉筋及伸展左肩等運動，好不容易花了半年時間才康復過來。

錯姿、外傷致肌肉僵硬

五十肩並非50歲專有，許多年輕人因為手臂使用過度或姿勢不正確，例如長時間滑手機、過度打電腦、經常做急促和重複的動作，或突然激烈甩手，而導致肩膀肌肉繃緊僵硬，造成局部循環不良，又或者類似張小姐的外傷都會造成肩周炎。此外，年輕人會認為自己年輕，身體修補能力強，而沒有及時和積極接受治療，使徵狀持續惡化，影響日常生活。

五十肩主要是因肩關節附近的肌腱炎或滑液囊發炎，使患者因疼痛而不自覺地避免活動肩關節，久而久之令肌肉更加繃緊，因而令肩關節循環變差，導致許多日常需要提起或外展前臂的動作無法執行。當遇上天氣變冷，疼痛、僵硬及活動受限制的情况都會加劇，影響正常生活。

肌肉對穩定身體十分重要。關節活動透過肌肉和筋腱帶動，若肌肉強度不足或筋腱不夠柔韌，都會增加肩膀在遭受外傷時引致肩周炎的風險。因此，我們平時應該要好好鍛煉肌肉，保持每天伸展筋腱的習慣。高舉雙手，齊來擊退五十肩！

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文：楊家詠（東華三院綜合診斷及醫療中心診所經理）