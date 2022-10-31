醫賢心事：精神科藥不是「懵仔丸」

【明報專訊】一般人聽到精神科藥物都會害怕，擔心是「懵仔丸」，有些本身焦慮的病人因為擔心藥物副作用而諱疾忌醫，身心飽受煎熬。

讓我們先了解精神科疾病的分類，然後再認識精神科藥物怎樣發揮作用。精神科疾病主要分兩大類，包括焦慮症、抑鬱症等比較輕微的都市情緒病；以及躁鬱症、思覺失調等比較嚴重的疾病。

焦慮症、抑鬱症，跟外間壓力、病人的思考模式和性格等有關係，當壓力持續而得不到紓緩，便會影響腦部傳遞物質，最廣為人知的是血清素。當這些傳遞物質出現混亂，便會產生焦慮和抑鬱的症狀，例如情緒低落、不能放鬆、各種身體不適和失眠等。

副作用因人而異 慢慢調節用藥

躁鬱症和思覺失調等精神病遺傳因素比較高，但即使沒有家族史亦有可能病發。這些疾病跟腦部一種傳遞物質——多巴胺有關係。病人腦部這些傳遞物質出現混亂，因而產生情緒亢奮、思想混亂，和出現幻覺、妄想等症狀。

這些精神科疾病共通點是腦部傳遞物質出現混亂，而精神科藥物便是透過調節這些傳遞物質以紓緩症狀。

回到正題，大家最關心是精神科藥物的副作用。大家要記住最重要一點，精神科藥物的副作用是因人而異。如果一隻藥物配合你的體質，你甚至不會感到副作用。但如果那隻藥物適應不了，可能會出現腸胃不適、疲倦、病情得不到紓緩，甚至反過來更焦慮。

醫生沒有可能預計誰人服哪一種藥會或是不會出現副作用。因此，調校藥物是一個過程，有很多病人第一次見完醫生，服藥後病情好轉，減少了強烈而不適的情緒和失眠等問題。當然，藥物亦有可能不適合；這個時候不用害怕，以平常心面對，只要下次再告訴醫生，由醫生為你調校藥物。

例如，服藥後出現疲倦的症狀，可以先觀察幾天，很多病人可能會適應，而如果真的不能適應，下次覆診時告訴醫生再調校便可以了。因此，一般在病情未穩定的時候，需要比較頻密覆診，可能1至2星期1次，以觀察病情和處理可能出現的副作用。

有些病人害怕上癮。其實除了安眠藥和鎮靜劑外，抗抑鬱和抗焦慮藥是不會上癮。意思是，不會因為曾經服用這類藥物而不能停藥。停了藥會不會復發則視乎外間壓力和思考模式，而不是因為曾經食藥而產生倚賴。

亦要留意，如果情緒病一直沒有處理，情緒病本身亦會帶來問題，例如影響身體和人際關係。

因此，只要跟醫生配合，最終大部分病人都能找到適合他們的藥物。如能加上在治療期間與醫生一起探索為什麼患上情緒病，了解外間壓力跟自己思想和行為模式的互動，便能事半功倍。

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文：何浩賢（精神科專科醫生）