膝關節退化打針 3藥物功效大不同

製備技術——高濃度血小板的最大限制是製備技術，要用儀器把血液中的紅血球、血小板、血漿分離。（作者提供）

【明報專訊】隨年紀增長，膝關節軟骨磨蝕缺損，引起疼痛，困擾不少長者。

治療膝關節炎，近年流行膝關節注射，將藥物直接注射於關節內，達到止痛甚至減慢退化。目前主要有3種膝關節注射藥物：類固醇、透明質酸、高濃度血小板，究竟有何分別？是否適用於所有膝關節退化病人？

膝關節退化對於不少年長人士來說，是一個相當大的困擾，除了疼痛外，更會影響日常生活。傳統治療方法，包括改善生活習慣和服食止痛藥，再配合適當物理治療及膝關節護膝，以緩減痛楚與不適。除以上方法外，有病人會考慮關節內注射，如類固醇、透明質酸及高濃度血小板，以減低膝關節退化症之徵狀。

1.類固醇

急性發炎適用 長遠或招軟骨磨損

類固醇是一種消炎藥，可以減低關節退化徵狀。早於1950年，類固醇注射已普及地使用於治療關節退化症。最近有研究顯示，患者接受類固醇注射後1個月，疼痛量表（VAS pain score）可減低3分（1為最低，10為最高）。除了減低痛感外，注射類固醇亦有助提升關節活動能力，改善患者日常生活。

然而，關節類固醇注射有其副作用，重複注射可能會導致膝關節軟骨磨損及退化，加劇痛楚及關節損壞程度，令膝關節加速退化。另有研究顯示，關節類固醇注射只適合短時間使用，長時間注射未必能改善關節功能或紓緩痛楚。所以，關節類固醇注射只適用於急性關節發炎，作短期治療痛症使用。

2.透明質酸

減痛達半年 減輕退化未必明顯

透明質酸主要功效是滋潤關節，於關節活動時有吸震作用，亦令關節液濃度增加。

有研究結果指出，使用透明質酸後8至24星期，減痛效果尤其顯著。有研究指，透明質酸對於較輕微及初段關節退化症狀的成效較好。另有研究顯示，透明質酸是安全有效的膝關節退化治療方法，有效減輕關節炎所引起的痛楚，減痛效果長達24星期。若患者接受保守治療一段時間仍未見好轉，可轉用透明質酸注射以減緩痛楚及病情。

然而，美國骨科學會則不建議使用透明質酸以治療關節退化，因為於大型研究中，未能發現注射透明質酸對於減輕膝關節退化有很明顯的幫助。

3. 高濃度血小板

刺激軟組織復修 療法未標準化

顧名思義，高濃度血小板的血小板濃度相對較高，含有大量生長因子，可以刺激軟組織康復及復修。對於膝關節退化症患者來說，高濃度血小板能減慢軟骨磨蝕及退化，亦能保持軟骨厚度。最近有研究指出，高濃度血小板注射後的12個月內，患者痛楚減輕，而關節功能亦有所提升。

然而，高濃度血小板的最大限制是製備技術、注射頻率及血小板濃度，目前尚未標準化。醫學界尚待更多相關標準推出，好讓注射高濃度血小板的療法更普及化。所以，雖然有醫生推薦以它作為膝關節退化症之首選注射療法，但至今仍存在不同意見，骨科醫生仍未達成共識。

總括而言，關節內注射的確能用於治療膝關節退化。如病人患上急性關節退化症，有劇烈疼痛，可用類固醇注射作治療；但不建議長時間使用，以免出現關節軟骨磨蝕的副作用。透明質酸可以配合類固醇注射使用，除可減輕膝關節退化外，效用亦維持較長時間。至於高濃度血小板，不少研究指出可以減輕膝關節疼痛，但其原理上如何令關節退化減緩，則有待更多研究及證據支持。

換膝關節前3個月不宜打針

還有一點要注意，研究數據顯示，如果接受關節內注射與膝關節置換手術的時間相距少於3個月，會增加術後感染風險，所以不建議在膝關節置換手術前3個月接受膝關節內注射。上述3種注射治療方法均能減輕短期或中期之疼痛不適，但仍未有足夠研究能證明有助延遲關節置換手術之時間。

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文：李崇義（骨科專科醫生）

編輯：梁小玲

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