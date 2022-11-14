養生帖：吃在初冬 生津滋陰養肺

【明報專訊】上周一是二十四節氣的立冬，意味着冬天的來臨，早晚明顯有涼意、乾燥。因此應多食生津潤燥、滋陰養肺的食物，在飲食上宜平補，以減少乾咳、皮膚乾燥等不適。以下介紹時令養生食物：梨及柿，還有很受大家歡迎的大閘蟹，在食療功效及飲食時注意事項。

梨 隔水蒸或熬湯降寒性

潤肺不得不提梨。梨有「百果之宗」的美稱，《本草綱目》裏有對梨的功效記載：「治風熱、潤肺、涼心、消痰、 降火、解毒」。梨有潤肺止咳化痰、清熱養陰、利咽生津的作用，可以緩解咽喉乾燥癢痛、乾咳、心煩口渴、潮熱等徵狀。

注意事項：

古代醫家普遍認為「梨，利也」，性質屬於「冷利」，有下利作用，多吃會傷脾胃，因此畏寒、小便頻繁、腹瀉、手腳冰冷的人不可多吃。此外，梨先隔水蒸熟，或用來熬湯，都可以降低其寒性，更適合一家大小服用。

柿子 風寒、來經、胃脹痛慎吃

柿子味甘澀、性寒，《本草綱目》記載：「柿子消熱去煩、止渴生津、潤肺化痰、治療熱咳」；有清熱潤燥、潤肺化痰、止渴生津、健脾、止血等功效，可以改善大便乾結、痔瘡疼痛或出血、乾咳、喉嚨痛等徵狀。

柿子製成柿餅後，性質變得較為平和，能潤肺理氣，可作口果食物，柿餅上那層薄薄的柿霜，更對咽乾、喉嚨痛和生痱滋有特效呢。

注意事項：

柿子性寒，如患風寒感冒不宜食用，素來手腳冰冷的人也要減少食用；缺鐵性貧血和正在經期的女性，容易胃液逆流、胃脹胃痛的人，也須慎吃；螃蟹與柿子都屬寒性食物，不能同食。

大閘蟹 不可與柿、梨同食

說到時令食物，好食又受歡迎的，當然就是大閘蟹了。它是河蟹的一種，營養豐富，據《本草綱目》記載：「螃蟹具有舒筋益氣、理胃消食、通經絡、散諸熱、散瘀血之功效」。大閘蟹性味鹹、寒，有清熱、化瘀、滋陰之功效，可治療跌打損傷、筋傷骨折。

煮蟹時建議加入數片紫蘇葉（專門祛除魚、蟹的毒性），減低腹瀉風險，吃蟹後建議飲用薑茶，可解毒、暖胃和中。

注意事項：

《飲膳正要》：「柿、梨不可與蟹同食。」從食物藥性看，柿、蟹皆為寒性，二者同食，寒涼易傷脾胃，體質虛寒者尤其要注意。因此冷飲、啤酒，以及其他性質寒涼或易令人通便的食物，也不適宜與蟹同食；孕婦、素體脾胃虛寒的人，宜少吃或不吃螃蟹。

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文：陳圳堅（香港大學專業進修學院助理課程主任）