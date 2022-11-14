醫路同行：打破濕疹心魔

【明報專訊】濕疹，對不少病人來說是噩夢，無緣無故出現卻又揮之不去。雖然定期覆診，但一直不能斷尾，轉天氣時病情又惡化。眼見好像無了期受苦，心魔不斷湧現，開始質疑醫生處方的藥物是否有效，甚至自行去找其他治療方法。

病人其中一種常見的心魔是「濕疹要斷尾」，其實濕疹這個病的本質的確比較難「斷尾」，病人需要正確使用藥膏、潤膚膏及做好日常護理，才可以有效控制濕疹。不過當要面對長期護理，病人另一個心魔又出現：「潤膚膏油𣲷𣲷很麻煩、每天工作又很繁忙，少塗一兩次應該沒問題」，久而久之就有不同的藉口躲懶，於是不能好好控制病情。又或者醫生建議一些病人在睡覺時濕裹，即是在患處塗潤膚膏和藥膏後，先用濕再用乾的紗布蓋着皮膚睡覺，這有助皮膚吸收潤膚膏和藥膏，從而有效地控制濕疹及改善睡眠質素。不過有患者表示擔心濕着皮膚睡覺會着涼，這又是病人自己的心魔作祟，醫生當然平衡過每種療法的優點和缺點，才安排予病人。

誤解類固醇 盲從偏方

此外，不少病人對類固醇存有極大恐懼，怕用在小孩身上，會影響他們發育甚或令他們變成「毛孩子」。其實類固醇能有效紓緩過敏、消炎等症狀，在治療上能發揮極大的作用，而且價格相宜，只要適當地使用，是極為安全、有效的藥物。可惜很多市民把類固醇的副作用無限放大，令它變成了一種如怪獸般、聞之色變的藥物；反而有些病人自行在外尋找「靈丹妙藥」、「偏方」，往往是用了類固醇而不自知。

兒童盲目戒口招營養不良

由於資訊發達，病人很容易就可以從網上找到資料，有時從網上討論區看到一知半解的資訊，例如「芫荽水醫濕疹」，就盲目地跟從，結果令病情反覆甚至惡化，這是現代版的「張三李四綜合症」。我亦遇上不少病人戒口戒得十分清，恐怕「食錯」一種食物便立即濕疹發作。雖然部分病人的濕疹的確與飲食有關，但「應戒則戒，不應亂戒」，戒口與否應該按醫生臨牀診斷而定，不應人云亦云；尤其對於兒童濕疹患者，應避免過度戒口導致營養不良，影響成長。

所謂中不成西不就。中西合璧或許才是處理濕疹的最佳方法。

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文：韓錦倫（香港中文大學醫院兒科專科醫生）