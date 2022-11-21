知多啲：露營花體力 多吃45%碳水化合物

【明報專訊】疫下不少人成為露營新手；註冊營養師冼雯菁和其另一半Zenda都是露營「發燒友」，Zenda曾用兩年時間以單車低碳遊歷33個國家，堅持天天露營自炊，經驗非常豐富。由兩人解答露營常見問題，助你由露營新手變成高手。

■冼：冼雯菁

■Z：Zenda

問：野外煮食如何既防止「黐底」又減少用油？

Z：「黐底」主要因為鑊鍋沒有易潔塗層，加上爐頭不可調校火力，火力過猛便會「黐底」。要解決問題不一定要增加油量，改用易潔鑊即可；若不想額外購買露營用的易潔鑊，可考慮帶上家中易潔鑊來煎煮肉類。

冼：質素好的易潔鑊，即使不下油也不會「黐底」。若擔心用油量太多，可用廚房紙在鑊上抹油。又或者改用非煎炸方式煮食，如蒸、煠，毋須用易潔鑊；例如用天然香料，如大地魚粉做湯底，烹調蔬菜牛肉湯，配上蔬菜天然甜味調味，美味又有營。

問：如何預算食物、水的分量？

Z：先做好資料蒐集，若是露營新手，建議選擇附近有足夠水源提供的露營地。一般而言，每人每日至少要有2公升飲用水；如要煮食、刷牙等，則要另外預留水量。如不想「揹」太多水，可多帶麵包、乾糧，毋須烹調；亦可分開兩個水樽裝飲用水及非飲用水，待途中發現水源時可補充用水。

冼：露營體力消耗大，可多吃碳水化合物，分量比平時多25%至45%，「可最快地補充能量需求」；肉類、蔬菜等則可按平日食量預算。為補充體力，亦可準備脫脂奶粉、黃豆粉等，為身體提供碳水化合物及蛋白質，增加飽肚感。

問：需不需要帶備能量棒、電解質飲品補充能量？

冼：能量棒一般高糖、高脂肪，製作時要加入糖漿令果仁黏合，對健康未必最好。建議直接吃不含鹽、油的果仁。至於電解質飲品，較適合長時間運動量高的運動員飲用，加上清水吸收率比電解質水高，一般人毋須特地飲用電解質飲品；只要進食足夠有營養的食物，身體會懂得自行分配電解質，「要有效補充水分，簡簡單單飲清水已足夠」。

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