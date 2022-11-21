易攜食材炮製露營能量三餐

【明報專訊】初嘗露營不知如何預算食物分量？註冊營養師冼雯菁選擇方便易攜和易處理的食材，設計三餐露營食譜，讓新手在野外吃得有營！

■早餐：香蕉肉桂多士

材料（1人分量）：

麥方包1片、雞蛋1隻、香蕉（切片）1隻、油約2茶匙、肉桂粉約大半匙

步驟：

1.打發雞蛋；麥方包切方塊，沾滿蛋液備用

2.倒油入鑊，開爐加熱，將麵包兩面煎至金黃色後熄火

3.多士上鋪香蕉片，灑肉桂粉，即成

營養師貼士：

•香蕉易攜，含豐富醣質，可提供能量、防止肌肉流失

•香蕉升糖指數屬中低，有助穩定血糖，亦令能量更持久地釋放

•肉桂具抗氧化能力，可抵抗自由基對細胞的傷害

■午餐：素肉臊撈烏冬

材料（1人分量）：

乾素肉粒（TVP*）50克、冬菇（已浸泡）1個、乾木耳5克、蒜頭1瓣、紅蘿蔔30克、烏冬1份 、油約1茶匙

步驟：

1.把TVP、乾木耳分別放在熱水浸泡10分鐘；木耳煠3分鐘，瀝乾備用

2.蒜頭、冬菇、紅蘿蔔切粒備用

3.煮熟烏冬撈起備用

4.倒油入鑊加熱。先放蒜頭，再炒香冬菇和紅蘿蔔粒，加蓋煎焗約3分鐘

5.加入TVP炒拌均勻，加蓋煎焗約8分鐘

6.將木耳和炒好的材料鋪在烏冬上，即成

*註：

TVP全名為textured vegetable protein，是以脫脂大豆粉製成的肉類代替品，含高蛋白質、纖維，低脂肪，適合素食者食用

■晚餐：栗子雞番茄燉飯

材料（1人分量）：

袋裝即食栗子（無調味）80克、白米100克、水90毫升、急凍雞柳2至3條 、番茄（切碎）1個、洋葱（細、切碎）半個

醃肉調味料：料理酒2茶匙、麻油半茶匙、生粉1茶匙

步驟：

1.解凍雞柳，斜切開半，加醃肉料備用

2.洗淨白米，加水、洋葱及番茄，輕輕混合

3.將栗子平均鋪在米上，加蓋用中火煮至冒出水蒸氣，調至中小火

4.待水泡聲減少，鋪上雞柳，調至最小火加蓋煮

5.待沒明顯水蒸氣噴出後關火，再焗10分鐘即可

營養師貼士：

•雞柳可預先醃好，或不用調味

•番茄會出水，煮飯水量是米用量九成

•素食者可用脫水素豆扒代替雞柳，或加入適量乾冬菇碎、提子乾調味

•栗子含豐富醣質，可補充體力

[健康]