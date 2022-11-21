澤星寄語：以人為本 海納百川

重視交流——劉澤星（中）指港大醫學院重視人與人之間的交流，積極聆聽及回應也十分重要。（作者提供）

【明報專訊】踏入港大醫學院135周年的下半年，好消息接踵而來。最新公布的2023年《泰晤士高等教育》世界大學「臨牀與健康」學科排名，港大醫學院榮登歷來最高的第13位，連續兩年刷新紀錄；接着有24位醫學院學者獲科睿唯安「2022年最廣獲徵引研究人員」殊榮，比去年增加了7位。最近一次教職員交流會上，一名教授提出了精闢的比喻：醫學院猶如人體的免疫系統，不能單靠B細胞去製造抗體免受感染，同時也需要T細胞的記憶保護，才能擊退疾病。同樣道理，醫學院裏的學生、教學與科研人員，以至行政職員，都是不可或缺的一分子，都應該得到支持和鼓勵，大家才能一起走得更高更遠。

那麼，作為世界頂尖的醫學院之一，面對疫情3年以來各種前所未見的變化和挑戰，我們需要哪些人才來支持醫學院的長遠發展？未來需要怎樣的醫護專才？我們應該如何培育他們？

培育醫護專才，當然是醫學院的首要任務。為了確保課程與時並進，讓畢業生擁有充分的專業知識及技能，並以同理心和專業操守服務市民，內外全科醫學士課程（MBBS）改革工作小組正在審視教學及評估方式，並將於2024年推出140+ CORE課程。我們希望學生能夠在日常（Common）的一般（Ordinary）臨牀環境中實習，獲取相關（Relevant）知識、技能和實踐經驗，學習德才兼備的行醫要訣（Essential）。有關課程改革的具體方案，日後再向大家介紹。

重視人才 不是人云亦云口號

在科研方面，今年2月成立的臨牀醫學學院，正是為了促進跨學科研究而設。我們亦積極加強對研究人員在研究資助上的支持，並重啟臨牀研究員獎學金，鼓勵年輕醫生從事研究，又增設多個臨牀學術研究員計劃，吸引各地人才。此外，醫學院現已展開「140 for 140」全球招聘活動，計劃在2027年、醫學院140周年之前從世界各地聘請140名專才，以擴展我們的科研範疇。

醫學院而言，人才永不嫌多。要吸引人才，不但要在薪酬、事業發展機會、設施配套與支援等方面下工夫，重視人與人之間的交流，積極聆聽及回應也十分重要。一名剛加入港大醫學院的臨牀助理教授就告訴我，他7年前在美國當駐院醫生時，從港大網站找到我的電郵地址，來函查詢香港臨牀免疫學的發展前景。儘管當時我不認識他，仍抽空回覆，而我的回覆最終讓他決定在美國完成培訓後來港發展。

過去數月，我聆聽了不少同事和學生的心聲，接下來我會以行動陸續回應他們的寶貴建議。我深信，重視人才，以人為本，不是人云亦云的口號，應是我們待人處事的基本方針。只要持之以恆，定能海納百川，再創高峰。

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文：劉澤星（港大醫學院院長）

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