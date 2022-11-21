醫賢心事：解決問題不忘照顧情緒

【明報專訊】當我們遇上問題，第一個自然反應便是嘗試把問題解決。這看來理所當然，當問題解決了，我們的壓力自然會減少。

那麼，為什麼有些人會患上焦慮症和抑鬱症等情緒病呢？也是因為太想解決問題。

在無限可能徘徊變焦慮

現實生活中，不是所有問題都有解決方案，而且亦要視乎我們有多少資源尋找方法解決問題。有些問題雖然勉強能用很多時間和資源來解決，但過程中會產生壓力。若這種壓力狀態一直持續，便容易產生情緒問題。

有些問題好像跟自己有關，但我們可以做到的卻很少。「兒子什麼時候才要結婚」、「伴侶為什麼拋棄了我」，這些問題核心在別人身上，我們是被動，實際上可以做的亦很少。而當我們不停想「解決問題」的時候，只是在無限的可能裏重複徘徊，這就變成了焦慮。

沒答案「問題」 不宜無止境思考

有些問題，可以從哲學角度討論和思考，例如「人生的意義」、「快樂是什麼」，但這些問題沒有絕對答案，不適宜無止境地思考。我們可以給自己一個時間，例如每次10分鐘去想這些問題，時間到了便要停止。當發現自己在不停想某個問題時，代表這些問題單憑自己未必可以解答，如果想認真探討，也許可考慮先找找參考資料再繼續研究。

接納現狀 通往心靈平靜道路

現實往往不盡如人意。什麼時候才決定接受現狀，每個人的選擇不同，沒有對和錯。有人會認為接納現狀是軟弱、放棄的表現，但背後卻是無比勇氣，是通往心靈平靜的道路。

這個過程並不簡單，當中帶着強烈情緒，可能是憤怒、悲傷、自責等。當情緒太強烈的時候，我們更難向前進。情緒使我們不能安靜下來、使痛苦思想不斷重複。當這些情緒持續太久或太強烈，身體便可能承受不了，繼而形成情緒病。

情緒病會使我們更固執，所謂「鑽牛角尖」，身體亦可能出現各種不適，包括失眠和疲倦，個性變得孤僻和暴躁，繼而影響人際關係。在這個狀態下，我們會被困在過去，更難向前行。

很多病人在這個時候發覺身體出現問題而求醫。情緒病得到治療後，除了身體問題得到改善外，可能你會發現，過去使你悲傷或憤怒的事情，都已經變得不再那麼重要。

難關總有一天會過去。下一次當你在努力解決問題的時候，不妨提醒自己要照顧一下情緒。可能你會發現，問題雖然依舊存在，但並沒有那麼可怕呢！

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文：何浩賢（精神科專科醫生）