健康專題：紓緩治療，毋須物理治療？

【明報專訊】坊間常聽到很類似的名詞：紓緩治療、寧養服務、懷安科及善終服務等，它們大致相同，不過善終服務一般於患者較後期時（人生最後約6個月）開始介入，而紓緩治療為近年較新及常用的字眼。紓緩治療服務旨在為危疾重症病人和家屬提供身體、心理、社交和靈性的全人治療，改善生活質素，協助病人安詳地走完人生最後一程。

一直以來，很多人對於紓緩治療認識不多，甚或存在不少誤解。患有危重病症而預期不能逆轉的病人都可以選擇紓緩治療，需要明白的是，紓緩治療不等於放棄治療或等死。雖然病症不能治癒，但可以透過紓緩治療改善生活質素；有人又誤解若選擇了紓緩治療，其他治療包括物理治療也變成沒有需要，這正正與事實相反。

物理治療，一般是利用物理方式（非藥物或手術治療）來預防、評估及治療病患的醫療專業，藉運動、手法、電療、心理及教育等技巧，達到健康與舒適的良好狀態。物理治療可以紓緩不適徵狀、預防及控制併發症、提供自我管理與適應方法，以及教育照顧者。接受紓緩治療的病人，大多數是患有癌症、器官衰竭及運動神經元疾病等，他們一般受痛楚、疲憊、肌肉變弱、呼吸道分泌積累及焦慮等困擾。透過物理治療，例如冷熱敷、透皮層電療和手法治療，有助紓緩痛症；運動治療和按摩治療可鍛煉肌肉，減少疲累；胸肺治療清除過多分泌物，減低併發性肺炎風險；教育正確知識及自我管理方法，可緩解心理負擔。這些都可以於紓緩治療中幫助患者。

物理治療師是提供紓緩治療團隊其中一員。團隊中不同專業及崗位都以患者及家屬福祉為主導，各個專業有不同知識與技巧，實踐上需要有效溝通和合作。團隊成員需要對病症有充足了解，明白患者及家屬心理狀况，因應他們接受能力提供適切教育，並在尊重患者及家屬意願之下，訂定治療方針。簡而言之，身、心、社、靈上的照顧都缺一不可。

文：胡仲菁（香港物理治療學會社區復康及基層醫療工作組物理治療師）、葉建林（物理治療師）