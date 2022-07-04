吾生有杏：院長醫生周記（218）： 給孩子一個希望

【明報專訊】「我的孩子有自閉症……」不少父母為這個問題感到徬徨、焦慮及無助。我雖然不是兒童精神科醫生，但是以下故事卻是一個父親的憶述：

Brian（化名）小時候是一個很乖的BB，甚少半夜大叫大哭，所以太太從不需要捱更抵夜去照顧他。當其他小孩子已經懂得叫爸爸媽媽及開始用說話表達自己的需要，Brian只會發出沒有意思的聲音，我們經常要猜他要什麼。他經常自得其樂，獨個兒玩了大半天也不會鬧情緒。Brian到3歲還是不太懂說話，也不願意與其他小朋友一起玩耍。直至Brian到了5歲才被診斷患上自閉症，醫生說沒有藥物可以治療這個情况。如果可以時光倒流，我希望可以早點為Brian及早預防這個問題，究竟是否我們疏忽了什麼？

統計數字顯示香港每1000個兒童便有2個患上自閉症，我相信真實個案遠超過以上數字。以美國為例，每50幾個兒童便有1個有這個情况。

有研究指出自閉症是大腦發育出現問題，而神經遞質（neurotransmitters）是影響大腦發育的重要元素。就以控制情緒的一種神經遞質血清素（serotonin）為例，百分之九十以上是由腸道菌群（gut microbiome）製造 ，然後經血液運上中樞神經系統。

中大醫學院的香港微生物菌群創新中心（MagIC）早前發現，自閉症兒童的腸道微生態發展不健全，多種影響大腦發育的菌群並沒有跟着兒童一起成長。以1個5歲的自閉症兒童為例，我們的研究顯示他的腸道微生態還是停留在1歲階段，多種影響大腦發育的菌群並沒有發展成熟。

驗嬰孩糞便 預測患自閉症風險

這個研究結果有非常重要的啟示：第一、透過檢測嬰孩糞便，我們可以預測他們將來患上自閉症的風險，而採集嬰孩糞便比抽取血液更為方便可行。要精準預測自閉症，我們正在建立龐大的生物樣本庫，並利用先進技術（metagenomics and metabolomics）分析菌群的基因及功能，目前我們已經儲存了超過1萬個來自孕婦及嬰兒的樣本，希望短期內可以為社會提供精準的診斷服務；第二、如果能夠及早改善那些屬於自閉症「高風險」的幼童的腸道微生態，我們或可以預防自閉症的出現。

傳統智慧告訴我們「三歲定八十」原來並不是迷信，其實由出生至3歲所形成的腸道微生態可以影響往後一生的健康。除了健康的飲食及生活習慣之外，我們需要研發更有效方法為高危一族的兒童改善他們的腸道微生態，我們正在研究利用「腸道菌群移植」及「活菌藥物」（live biotherapeutics products, LBP）治療自閉症及一系列疾病。

如果有一天我們能夠為所有初生嬰孩透過糞便篩查自閉症，這個問題或可以完全預防。

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文：陳家亮（中大醫學院院長）

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