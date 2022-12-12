醫食因緣：染疫後皮疹發作 宣肺清熱祛濕

【明報專訊】有人在感染新冠病毒痊癒後，出現皮膚痕癢，長出一塊塊像被蚊叮的風團或有水液滲出的丘疹！亦有本身患有蕁麻疹、濕疹人士，染疫痊癒後痕癢加劇，晚上不能入睡！究竟為什麼會出現上述情况呢？

風熱濕蓋肺氣 影響皮膚毛孔

新冠病毒是傳染病，中醫稱為「疫病」；不論老少有同樣病徵，會相互傳染。這疫病有熱的特徵，是有溫熱性質的穢濁之氣。它從口鼻進入身體，口鼻連着肺，而肺與皮膚毛孔有密切聯繫。當肺氣被這些風、熱、濕等穢濁之氣蓋着，氣不能正常升降、出入，與肺有聯繫的皮膚毛孔便不會懂得開合，冷暖調節能力受到阻礙。所以，感染新冠或一般感冒時，我們會沾寒沾凍，而皮膚病患者多兼有鼻敏感、哮喘，都是肺氣受到影響而反映在皮膚的一種表現。痊癒後，這些致病物質停留在肺、皮膚裏，便會咳嗽和形成皮膚問題，尤其以蕁麻疹、濕疹多見。

洗澡忌用過熱水 宜穿純棉衣

曾經遇到一個患者，說自己染疫後患上濕疹，皮膚痕癢3個月。望診時一看患者雙手皮膚光滑，沒有呈對稱的潮紅皮損、滲液、結痂，不像是濕疹。再仔細一問，是不是有蚊叮樣淡紅色、大小不一的風團，時隱時現、無特定出現位置、消退後不留痕迹的呢？「是的。」她說。這其實是蕁麻疹，進一步檢查患者各處皮膚情况，發現腿踝有少許會滲液的丘疹，有濕的特徵。

中醫治病有一個基本原則，就是辨證施治，要把病仔細看清楚，不要忽略細節，看準了才開藥。患者以蕁麻疹為主，兼夾有濕。所以治療時宣肺清熱行血，輕輕打開遮蓋肺氣的風熱，加少許祛濕的皮膚專用藥，如土茯苓、白蘚皮、徐長卿，把濕氣逐步帶走。

治療後，患者全身風團消失，染疫後3個月沒有來經的問題都解決了。除藥物外，患者生活上積極配合是不可或缺，例如保持皮膚清潔，忌用過熱的水和肥皂等刺激因素，穿純棉衣服和適當忌口。

■知多啲：紫蘇解蟹毒 和解痕癢

香港是一個沿海城市，經常有海鮮讓我們大飽口福；但其實是利口不利福，進食後會使皮膚痕癢加劇。大家都會留意到，買大閘蟹時，店員通常附上一包紫蘇葉，叮囑蒸蟹時要加紫蘇葉同蒸。為什麼這捆紫綠色又不起眼的紫蘇葉要和蟹一起蒸煮呢？

驅風散寒 行氣寬中

相傳在東漢末年，名醫華佗投宿客棧時，遇到一群青年在比賽吃螃蟹，空殼堆滿了桌子。華佗上前勸說：「螃蟹吃多了會腹痛，還可能有生命危險呢。」青年沒有理會，繼續大吃特吃。半夜，幾個吃螃蟹的青年突然肚子痛，有的痛得在地上打滾。由於當時未知此病的治療方法，華佗苦惱萬分。忽然，華佗想起有次採藥，看到小水獺吞吃了一條魚，肚子撐得像個小鼓；牠一時下水，一時上岸，顯得很難受。後來，牠爬到岸上吃了些紫色草葉，不久後便沒事了。華佗心想，那紫色草葉能解魚毒，一定也能解蟹毒。於是，他立即喚醒弟子採些紫色的草葉，煎湯給青年服下。少頃，青年肚子果然不痛了。華佗想了想，這種紫色草藥，病人吃了它腹中舒服，就叫它紫舒（音類蘇）吧！

《長沙藥解》記載：「蘇葉辛散之性，破寒凝，而下冲道，擴胸腹而消脹滿。」對容易引起皮膚過敏的食物，例如蝦、蟹、蠔、蜆等有殼海鮮，紫蘇葉都有一定幫助，它經常用來驅風散寒，行氣寬中，和解因魚蟹等發物而引起皮膚痕癢或腸胃不適。

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文：林詠恩（香港中文大學中醫學院校友會會員、註冊中醫）