滑雪久休復出易跌傷 認清出事位 操fit下肢

【明報專訊】香港入境檢疫放寬，大家「報復式」旅行，相信不少人會在聖誕、新年假期出遊雪國，而滑雪更是熱門活動。礙於疫情，大家兩三年沒有滑雪，新手老手有什麼需要注意？

專家提醒，滑雪有一定風險，新手和疏於練習人士容易受傷，老手則可能因久休復出「去得太盡」，亦容易出事。出發前先鍛煉下肢肌力和平衡力，落場前做足熱身、量力而為、學識求助，萬一受傷忌HARM宜PRICE（詳見下稿），緊記專家貼士，就能盡情大顯身手！

旅程頭或尾段最易出事

在白皚皚的雪山上「飛馳」，一個字——爽！但骨科專科醫生林健偉表示，滑雪是高速、高能量、對平衡力要求很高的運動，有一定危險，「香港沒有滑雪場地，專業滑雪者不多，很多人外遊滑雪都是新手，或是一年玩一兩次，技術未必熟練」。亞洲運動及體適能專業學院高級講師、物理治療師梁澤祺亦指，不少人對上一次滑雪已是兩三年前，技術生疏了，加上外遊時玩起來容易樂極忘形，更加危險；「尤其是頭一兩天，熱身不足；或旅程即將結束，身體很疲累也是高危因素。大部分病人都是旅程的頭或尾段受傷，他們常說最後一天很疲倦本來不打算滑雪，但又覺得反正來了應該去玩，結果就出事」。

滑雪板鎖死腳跟 膝關節最易傷

滑雪主要分為雙板滑雪（skiing）和單板滑雪（snowboarding）。雙板滑雪常見傷患在膝部，其次在肩膊，林健偉解釋，「滑雪運動牽涉很多跳躍動作，平時一個動作可以有很多關節承擔，但滑雪時腳跟鎖死在滑雪板上，力就會匯聚在膝關節」，加上急停、旋轉和轉身等動作，一旦失平衡跌倒，雙腳若未能及時從滑雪板鬆脫，長長的滑雪板卡在雪地上，膝關節卻順勢扭轉，便會受傷，或造成十字韌帶、半月板撕裂。

跌倒用手支撐 可致拇指骨折

另外，手部和腰背也容易受傷，例如滑雪跌倒時用手支撐，衝擊力之大可能撐開拇指關節，又或者拇指關節壓住滑雪杖，造成「滑雪者拇指」（skier's thumb），拇指韌帶拉傷或撕裂，嚴重可導致骨折。滑雪者跌倒時也常撞傷腰背，而所影響的脊骨位置視乎受傷情况而定，「最擔心是受傷後腿部麻痹、無力，可能傷及神經」；梁澤祺補充，「單純撞到腰骨可能只是輕微骨裂，但萬一影響到椎間盤或神經，就較為麻煩。所以如果出現腳痹、無力，就要小心處理並盡快求醫」。

撞傷腰背 腳痹無力或傷神經

玩單板滑雪時，雙腳同時固定在一塊滑雪板上，當滑雪者跌倒時經常下意識用手支撐，因此手腕扭傷、骨折較為常見。林健偉指，曾有朋友玩滑雪板時失平衡，一雙手掌同時落地，導致雙手手腕骨折。而無論雙板或單板滑雪，如果摔倒時肩膊首當其衝，可能導致肩關節扭傷、鎖骨脫位（肩峰鎖骨關節脫位，AC joint dislocation），甚至骨折。

傷後宜PRICE 冰敷提腳消腫

「如受傷後手或腳變形，明顯知道是骨折的話，就不要胡亂移動，否則骨頭容易移位，痛楚亦會加劇；應盡量固定患處，等待醫護人員處理。」梁澤祺提醒，受傷後5天不宜HARM（heat、alcohol、running、massage），即熱敷、飲酒、走動，「也不要大力按摩，若是輕力搽上按摩膏則沒有問題」。相反，可以做PRICE（protection、rest、ice、compression、elevation）護理，保護受傷部位、休息、冰敷、包紮和提高患處有助消腫。

忽略「滑雪者拇指」 或需手術重組

林健偉和梁澤祺同指，不要忽視求診信號，假如休息後問題未有改善、痛楚日益嚴重及範圍持續擴散，便應及早求醫，以免延誤治療。林健偉舉例，很多人忽略「滑雪者拇指」，因為受傷後手指雖然紅腫、疼痛，但多數人仍能活動、屈曲手指，以為是輕微拉傷，不加理會。他遇過一些病人待旅程完結回港後，疼痛持續多個星期才看醫生，「急性拇指韌帶撕裂可以修補，然後待韌帶慢慢痊癒，但如果過了6至8星期仍未得到治療，就可能要做重組手術」。

文：李欣敏

編輯：梁小玲

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