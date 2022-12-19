安全貼士：受傷求助兩法寶——救援電話、地圖

【明報專訊】「所有運動都有危險，我們應了解常見風險後，準備預防措施。」骨科專科醫生林健偉建議，滑雪前應做適量熱身，運動時要量力而為，別因機會難逢就「去得太盡」，亦要遵從教練的安全指示，不應勉強挑戰難度過高的滑道，運動後應做緩和運動（cool down）、安排充足的休息時間。開心出遊，如果受傷就得不償失。出發前看看滑雪教練黃啟舜的安全貼士。

教練貼士：

1.建議跟教練上約3至6小時的課堂，學習滑雪的基本動作、煞停和控制方向

2.最好結伴同行，不要單獨滑雪

3.佩戴保護裝備，包括頭盔、雪鏡、手套、護腕（現時坊間有內有護腕的手套）、護臀、護膝等

黃啟舜指，滑雪板的滑雪鞋固定器受外力衝擊時會鬆脫，避免膝部扭傷，而租借滑雪板的人員會根據滑雪者的身高、體重和滑雪能力調校固定器鬆脫的難易程度，因此應如實提供資料。另外，「每次到新的滑雪場應先到服務中心查詢救援電話和索取地圖，這2個『法寶』一定要keep住」！如不幸跌倒受傷，可舉手示意，其他滑雪人士會在滑道上方放置障礙物（把snowboard反轉橫放或把雙板滑雪板以X形插在雪地上）警示前方有人受傷；惟在有盲點位置受傷，如沒傷及頸和脊骨，最好移到雪道旁邊。盡快撥打救援電話並根據地圖說出所在位置，等待救援人員到達支援。他提醒，協助傷者時可為他脫下面罩，以便呼吸，但不要為他除下頭盔。

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