澤星寄語：從醫患關係中學習

【明報專訊】一名剛於今年夏天畢業，目前在醫院工作的見習醫生告訴我，早前某個深夜，他須為一名剛去世病人辦理相關驗證手續，並向死者家屬傳達不幸消息。見習醫生說，這段難忘的經歷，令他深深感受到身為醫者，具備良好溝通技巧和同理心是多麼重要。這正是我們安排一、二年級醫科生必修醫學倫理及人文學兩個科目的根本原因。希望他們在踏入實習階段之前，已經接受了醫患關係教育，日後能以同理心服務大眾。

儘管醫生接受過嚴格專業訓練，掌握醫療和藥物知識，但是在病房裏，仍有無能為力的時候。當所有該做的治療都做了，可是病人仍然沒有起色，醫生就需要改變角色，從醫療干預轉而為病人打氣，盡力給他們支持。

我認識一名患有慢性腎病的病人，在接受腎臟移植之後，本以為健康有轉機，可惜新的腎臟很快就喪失了功能。病人須接受血液透析，但又因此引起併發症，多個器官受到感染，令他幾度徘徊鬼門關。最後，幸得家人支持和不離不棄，而他自己也憑着頑強意志，多次克服難關活了下來。這名病人的故事讓我深受感動，並體會到人與人之間互相信任、扶持和鼓勵非常重要。

病倒臥牀 體會病人不安無助感

身為醫生，我們知道要對病人感同身受，但若醫生本人沒有經歷過重症，未必能夠真切地體會危疾病人的苦况。

一年前，我曾於跑步期間暈倒，由於原因不明，主診醫生擔心我的身體有隱性問題，要為我做詳細檢查。此外，我因摔倒而骨折，需要接受手術。那次臥牀整個星期的經歷，令我深切感受到患者對自身未知病情的不安和恐懼，也體會到他們躺在病榻上，連日常生活中輕而易舉的小事也做不到那種挫敗感。短短1星期，頓感惘然若失，度日如年。懊惱之際轉念再想，跟長期病患比較，自己的情况其實微不足道。常言道「小病是福」，這次病倒讓我了解到，在治療過程中，病人能夠跨越難關，靠的不僅是醫生的幫助，更是病人的勇氣和生存意志，以及家人精神上的支持和關懷。

醫學科研的發展一日千里，推動醫術不斷進步，但是我相信心術自古如一。面對生命中未知的奧秘、脆弱又堅強的病人，醫生必須心懷謙卑。事實上，患者和其家屬也是醫生的學習對象，我們傾力救護病人之餘，也是他們和其家屬的支持和依靠。中肯建議和溫言安慰，是病人最需要的。

還有約一個星期就是聖誕佳節，正是家人朋友共聚的時光。我們不妨心存感恩，對家人摯愛表達愛與關懷。而我也衷心祝福身體抱恙的人早日康復。

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文：劉澤星（港大醫學院院長）

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