中西醫夢幻組合 射破癌魔十指關

【明報專訊】中西醫結合治癌，是精準醫學和整全治療結合。

就像踢世界盃一樣，西醫標靶藥着重找出最有實力的前鋒，攻破對方龍門，但對手會想辦法制約前鋒，情况好比標靶藥失效。而中藥處方用上十多種中藥，就像全隊球員互相配合、變陣，令對方難以識破。

想贏得世界盃，最好方法是以上述兩種哲學結合運用。

西醫腫瘤學在近十多年發生了重大改變。由以往只用化療，慢慢地變為用各種不同類型標靶藥和免疫治療。藥物種類繁多令人目不暇給，但更為重要的是，現在西醫腫瘤學已經變成一種精準醫學（precision medicine）。

精準醫學 vs. 整全治療

最常見的是，不少癌症，特別是肺癌、大腸癌和乳癌，在未開始用藥之前，都會先作各種腫瘤基因測試，斷定最合適該病人的標靶藥物，或評估對免疫治療的反應，為每名病人定下最合適的藥物組合，才會開始治療。相對以往在同一癌症上，病人都用同樣化療，確實是一種進步。因為精準治療不但成效更好，而且副作用一般也較輕。

那麼中醫藥治癌有沒有精準治療呢？中醫學也有類近於精準醫學，就是傳統望聞問切、辨證論治。簡單說，就是中醫會先透過望聞問切，了解每一名病人病情和當下體質等因素，才定下一個「證形」，再開出針對該病人的處方。所以即使是兩個同是肺癌的病人，兩條中藥處方可以截然不同，一個病人可能着重補氣養陰，另外一個病人可能着重活血化瘀。可以說中醫藥是度身訂做的醫學。

然而，中醫的辨證論治和西醫的精準治療，其實有很大的差異。西醫精準治療主要是透過腫瘤樣本分析腫瘤基因突變來斷定最佳用藥。中醫望聞問切主要是了解病人患病後，如何影響了身體五臟六腑，再用中藥處方去糾正五臟六腑的失衡，透過改善五臟六腑的平衡，間接發揮抗癌作用。

標靶藥一大弱點

所以簡單地說，西醫腫瘤學是直接針對癌細胞的精準治療，而中醫學是針對病人本身的度身訂做整全治療。

西醫標靶治療確實是很厲害的治癌武器，因為當找到合適標靶藥，用藥後腫瘤細胞一般都會快速死亡，疾病可以大幅度受控。但標靶藥有一個最大弱點，就是很多時用了一段時間後，腫瘤再度發生基因突變，產生抗藥基因令標靶藥慢慢失效。這時候便要重新抽腫瘤細胞組織，再去研究有否其他標靶藥可以使用。假如沒有，便要回歸傳統的化療。這種情况在肺癌病人身上特別多見。

中醫的整全治療，除了考慮腫瘤本身以外，更加全盤考慮病人體質和身體各樣問題。以肺癌病人為例，中醫除了考慮治療要使用針對肺癌的「抗癌中藥」，在不同階段用藥也有不同；病人起初病徵時，肺熱較重，要使用更加多清熱解毒的中藥；但過一段時間，可能病人本身有腸胃問題，脾虛有濕，引起咳嗽痰多，容易肚瀉，加上經過早前治療後熱毒已清除，反而痰濕瘀滯，就需要加上健脾化濕、化痰散結中藥。若病人在治癌過程中，不幸染上新冠病毒，出現氣喘消瘦的問題，便要加入益氣養陰的中藥，同時稍為減少清熱解毒的中藥。

另外，中醫着重生活調理治療腫瘤，例如會叮囑肺癌病人要有充足睡眠，適當戒口，針對病人體質定出合適的湯水藥膳，避免工作過量，要調節情緒等。這些生活上細節看似簡單，其實在中醫學上對於養病的病人甚為重要。所以中醫藥治癌雖然有精準的一面，但更為着重整個人體多方面同時兼顧的整全治療。

前鋒單刀 vs. 隊友助攻

此外，一般中藥處方使用藥材數量很多，跟西藥標靶藥只用一兩種藥物截然不同。中西藥理念之不同，就像世界盃一樣，西藥標靶藥着重找出最有實力的前鋒，希望靠這名明星球員來贏得比賽，但假如這位明星球員因傷未能上陣，或踢法被識破受制（情况好比標靶藥失效），那麼球隊便會輸掉球賽。中藥處方的理念是，十多種中藥就像全隊球員互相配合，雖然沒有哪一個是突出的明星球員，但不同球員互相變陣，在平平無奇之間達到效果，對方難以識破。

想贏得世界盃，最好方法是以上述兩種哲學結合運用。中西醫結合治癌，也正就是精準醫學和整全治療，兩種不同方向達到相輔相成的目標。

文：蘇子謙（香港大學臨牀腫瘤學系名譽臨牀助理教授、註冊中醫）

編輯：朱建勳

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