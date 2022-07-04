吾生有杏：院長醫生周記（219）：香港可成為新藥研發中心嗎？

【明報專訊】執筆當日，正是政府公布《香港創新科技發展藍圖》。一方面我為着政府決意把香港打造成國際創科中心感到欣喜，另一方面我卻體會到困難重重，要落地並非單靠口號，如何避免資源錯配，還有一段漫長道路。

過往幾十年，香港的醫療水平是世界首屈一指。不單是臨牀經驗，還有基礎及轉化研究都在國際上顯赫有名。可是多年來香港沒有深化的政策支援，令到得來不易的醫學科研成果未能落地。

近年來新藥物發展的一個大突破，就是利用人體腸道的細菌醫治多種疾病。早於2014年，美國食品及藥物管理局（FDA）已批准當地科研公司提供腸道微生態移植（FMT），作為醫治多種疾病的研究藥物。上個月美國FDA正式批准某藥廠把FMT轉化成口服藥物，醫治一種稱為「難辨梭菌感染」的可以致命惡疾。

缺深化政策支援 科研成果難落地

這邊廂，香港中文大學醫學院從2015年開始，已完成近550項FMT治療，除了確定它的安全度及治療「難辨梭菌感染」的成效，並發現這治療對其他疾病的潛在用途，包括自閉症、骨髓移植排斥、結腸炎、肥胖等。這是一個難得的成就，因為我們所完成的FMT已是歐洲17個中心總數的三分之一，技術上我們已得到英國的確認。在亞洲，這方面的經驗很貧乏，雖然中國大陸有不少醫院聲稱掌握這種技術，但至今他們對於如何選取及提煉腸道微生態的技術，還未有公認的方案。

由此看來，香港本應有很大優勢成為開發FMT新藥物的亞洲龍頭。可是香港沒有新藥認證中心，過往多年這個重要項目所產生的成果不被接納為藥物發展，只停留在學術研究階段。亦由於沒有這方面的政策支持，就連找一所本地合規格的製藥廠房也沒有。為什麼？因為法例要求製藥要在無菌的環境下進行，哪有商業機構願意製造不合規格又沒有認證的產品呢？美國FDA之所以能夠令FMT發展為新藥物踏出一大步，不單是當地科研人才輩出、藥廠資金雄厚，更重要的是他們的政策與時並進，了解如何走在科技的最前端，把資源投放在開創先河的項目上。

過往香港已錯失了不少醫療創科的發展機會，但願今次我們能夠真正把握十四五規劃帶來的機遇，把香港打造成一個新藥物研發中心。

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文：陳家亮（中大醫學院院長）

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