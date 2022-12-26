【明報專訊】近年來，傳媒不時報道醫院裏發生的醫療事故，消息來源有醫管局或衛生署的定期綜合報告，以及「受害人」或其家人通過傳媒昭告天下式投訴。這類報道特別吸引市民關注，民意輿論多是一面倒地指摘前線醫護人員，認為他們肩負病人健康性命的重責，任何錯失都可能害了病人性命，所以根本不應該犯錯。有人甚至把醫護人員比作駕駛客機的機師，他們要是犯錯導致飛機失事，可能危害數百人的性命，所以對錯失應該是「零容忍」。

美國第三殺手——醫療失誤

儘管醫院甚至醫管局的管理層不斷三令五申，又設立了質素及風險管理部門，對前線員工不斷宣傳及搞思想教育工作，但醫療事故還是時有所聞，似乎杜絕不了。根據美國醫學研究所（Institute of Medicine，IOM，現已改名為美國國家醫學院National Academy of Medicine，NAM） 在1999年11月出版一個標題為「To Err is Human: Building a Safer Health System」（人誰無過：如何建立一個更安全的醫療體系）報告，美國每年有44,000至98,000人，死於本來可以避免的醫療失誤，那是相等於整個美國全年總死亡人數 2%至4%，比同年死於腦退化症（約50,000人）或濫藥（約17,000人）還要多。IOM還指出，死亡人數只是冰山一角，每年醫療失誤的受害病人不少於500萬，損失金額多達170億至210億美元。

若大家以為IOM 1999年數字夠嚇人，應該會令有關當局致力改善，之後的數字會逐漸減少，那就錯了。11年後（2010 年），類似研究顯示，因醫療失誤致死的數字竟然翻了一番，達18萬人，到了2013年，死亡人數竟然高至21萬至44萬，令醫療失誤成了美國名列第三的殺手，僅落後於心臟病和癌症。

許多醫療失誤都和藥物有關，好像弄錯了藥物，給病人服用的藥物和處方不同，或是搞錯了藥物劑量，或是忽視了病人對藥物的不良反應；院內細菌感染，以及意外（例如病人不慎跌倒受傷）也是常見例子；當然也少不了開錯刀，或手術失誤的份兒；至於斷錯症，尤其是有關癌腫、腦神經病、心血管病、外科手術導致的併發症，以及泌尿系統病亦榜上有名。

制度缺陷 前線也是受害者

每當有醫療事故發生，前線醫護往往首當其衝，受盡千夫所指。事實上，當然有部分醫護人員要直接為醫療事故負責，但不少事故卻是因為種種客觀條件導致，前線員工和病人一樣都是受害者。

多年前當我還是部門主管，某一個晚上病房裏發生了意外，一名小童病人因而受傷，護士長立即展開調查，查找那天晚上當值護士是否失職，我告訴她我已調查過了，知道當值護士跟足程序，她當晚處理病房事務和平時沒有兩樣，意外成因主要是晚上只有她和一名學護當班，人手不足令她無法防止病人自己走下牀在病房亂走，若要問責，應該是身為部門主管的我。

根據上述美國研究，除了個別少數因前線人員不稱職，或鹵莽大意造成醫療失誤，大部分事故都是制度有所缺陷造成，制度缺陷亦包括了機構文化、資源調配等問題。我們的醫院長期人手不足，晚上當值醫生和護士面對超額病人，極可能顧此失彼，若因此發生醫療失誤，要問責的應是醫院、醫管局還是政府的高層？或是諉之社會，一句「社會的錯」便過關？

（兒科專科醫生）

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：霍泰輝