知多啲：專家教路 實踐健康目標無難度

【明報專訊】多做運動、戒翹腳、多飲水……這些健康目標，出現在不少人新一年的健康清單上。物理治療師和營養師幫助大家新一年實踐目標。

．多做運動 從低強度開始

運動有益健康，年初很多人都雄心壯志說要做運動，最後卻無疾而終。「最大藉口是很忙，其他事情優先，而不投放時間在運動上，其實幾分鐘至十幾分鐘，已夠做運動。」香港理工大學康復治療科學系實務教授、註冊物理治療師曾志聰認為，大家需先認識自己的健康風險，覺得有做運動的必要，才會有動力將運動放在優先次序之上。舉例說，長者年紀大，易有骨質疏鬆、肌肉力量變差、平衡力下降，跌倒後易骨折，需要做負重或改善平衡力的運動；而上班族久坐少郁動，心肺功能下降，行兩層樓梯已氣喘，因而要做帶氧運動改善問題。

了解自己需要，然後選擇合適運動。他建議從低強度開始，以跑步為例，從緩步跑開始，讓身體適應；首幾次目標跑步時間可訂得較短，如每日跑5至10分鐘，持續1星期，如發現自己能夠完成，可增長時間；僅僅完成的話，就維持下去，試多幾個星期再調整。當跑步時間增加後，再提升速度。「剛開始無論運動量、次數、強度都較低，但不要緊，因為這是起點；向前望，慢慢加上去，就會見到健康效果。」他提醒大家毋須心急，「運動帶來的健康效果需要4至6周後才感受到，如果運動後更開心、輕鬆、走路更快，可變成持續的誘因」。

．改正坐姿 校鬧鐘提醒

都市人常以不良姿勢玩手機、使用電腦，長期易致胸椎弧度增加、頭向前傾，造成寒背。曾志聰指，日復日每天好幾小時維持這不良姿勢，會導致頸胸肌肉緊張，頸椎受壓；長遠或導致頸椎病，出現頸痛、手部麻痹。怎樣改善？「建議在辦公室用電腦的人，用手機設鬧鐘，每1、2小時響1次，提醒自己矯正坐姿，或（定時）站起來放鬆肩膀。」

‧戒翹腳 認知帶來健康風險

翹二郎腿是常見不良姿勢，曾志聰表示，翹腳久坐可致骨盆後傾，增加椎間盤壓力；翹腳時盆骨歪斜，左右不平衡，令腰椎周圍肌肉受力不平均，出現痛楚。當壞習慣形成後並不容易改，最重要認知到翹腳的風險，每當準備翹腳時，想起所帶來的問題，就會自動放下一隻腳。

‧多飲水 加青檸增意欲

很多人忙起來時滴水不沾。註冊營養師潘卓琳指，「水可補充身體因新陳代謝、出汗而流失的水分，對於維持體溫、輸送養分、排走身體廢物都很重要」。我們自小被灌輸一日要飲6至8杯水，潘卓琳指這只是一般指引，每人實際所需水量不同，體重、運動量、氣溫等都有影響。建議以「體重（kg）×30毫升」，計算健康成年人每日所需水分。以50公斤重成年人為例，每日便需要1.5公升水分，如果每杯240毫升計算，即至少需要6.25杯水，或湯、粥等流質食物。

計好自己需要水量後，可以買個大約1公升大水樽，確保自己1日飲到2瓶；「有些人會買有飲管的水樽，隨手拿過水樽就飲，毋須很專注在飲水上」，她續說，亦有人會下載專門提醒飲水的手機應用程式。「如果覺得水沒有味道，可以添加薄荷或水果片如青檸等，提升飲水意欲。」

‧不捱夜 睡前半小時避用手機

為爭取me time，不少人即使早早上牀，仍玩手機至凌晨才入睡，影響翌日精神。想戒去捱夜惡習，潘卓琳建議訂立作息時間表，如晚上11時上牀，12時前睡覺；睡前30分鐘做些較靜態活動，如冥想、閱讀，並避免接觸熒幕，「可在睡前半小時將手機設定為『睡眠模式』，讓提示信息不再彈出」。睡前2小時可吃一些幫助入眠和改善睡眠質素的食物，如含豐富鎂和鉀的香蕉，可助放鬆肌肉，並含有色胺酸，可產生助眠的褪黑激素；而牛奶、芝士等乳製品同樣含色胺酸，還有蛋白質，可助分泌褪黑激素，提升睡眠質素。

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