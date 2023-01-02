澤星寄語：珍惜相聚時

【明報專訊】踏入2023年，新年新氣象，先祝大家健康平安！新年伊始，除了是回顧過往得失功過，為新一年規劃準備的好時機；也是趁壬寅虎年來到尾聲，與親友聚首團圓的好時候。

說起「團圓」，總會想起至親良朋。對我來說，至親良朋不單是跟自己有血緣關係或性情相投的人，也有相依相隨的寵物。佳節當前，不禁想起現已跨過彩虹橋的愛犬Charlie。

Charlie是一隻溫馴開朗的黑色拉布拉多，4個月大左右來到我家，一住就是14年，不僅見證了我子女的成長，也陪伴我度過無數陰晴雨雪的日子。當年我仍有時間備戰馬拉松的時候，往往帶上Charlie一起練跑，一人一犬一口氣跑上20、30公里，暢快淋漓，不亦樂乎。後來Charlie年紀漸長，體力減退、疾病纏身，就不能跟我一起跑步了。當年親眼看着Charlie的健康每况愈下，難免有點傷感；如今回想，更多的是懷念和感恩——懷念我們相處的點點滴滴，也感恩Charlie曾經走進我們的生命裏。

不應因專業 對痛苦無動於中

生老病死是自然規律，誰也無法避免。這句話看似老生常談，但面對疾病和死亡的時候，再聰明、再能幹的人也可以手足無措。人類文化總是為新生命的誕生而歡慶，卻很少討論我們應該怎樣面對生命的衰朽和流逝。

也許有人會問：身為醫生，不是應該比普通人更看得開嗎？我會這樣回答：沒錯，我們每天協助病人擊退病魔、恢復健康，跟疾病和死亡很接近，也相當熟悉，但我們不會因此而輕視生命的重量。我們經常教導學生，在日常工作中跟疾病和死亡打交道，必須保持冷靜和理性；面對病人和其家屬，也要秉持關懷和同理心。無論醫學發展如何進步，始終是為了尊重和維護生命而存在，我們身為醫護人員，不應因為「專業」或工作上駕輕就熟，就對生命的痛苦和脆弱無動於中。

生命既然可貴，而又必然逝去，我們應該如何自處？這是一個十分深奧的問題，大概可以讓人研究一輩子，如今我自問也沒有足夠智慧來解答。回想與Charlie共度的愉快時光，我想目前可以說的，也只有「珍惜相聚時」這句話。

「珍惜」兩字很簡單，意義卻深遠非凡。隨便翻了一下辭典，原來「珍」指重視，「惜」指捨不得。「珍惜相聚時」，就是重視相聚、享受相聚，一起創造美好的回憶。Charlie在我家10多年，給我們帶來不少歡笑和樂趣，患病後也令人憂心和難過，如此種種，現在都成為我們之間溫暖而無法磨滅的聯繫。

希望大家可以趁假日，珍惜與至親良朋團圓相聚的時光！

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文：劉澤星（港大醫學院院長）

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