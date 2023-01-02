知多啲：潤膚膏忌太香 皮膚未乾透塗最佳

【明報專訊】想皮膚好好過冬，最重要是保濕。有人推介雪花膏，有人出動豬油膏，也有人視凡士林為救星。究竟應該怎樣選擇潤膚產品呢？不如先由了解成分入手。

皮膚及性病科專科醫生陳湧表示，冷霜、豬油膏和凡士林各有特性（見下表）。三者之中，以冷霜含水分最多，補水效果最好，但也有缺點，「冷霜往往需要添加防腐劑，可能對皮膚敏感的人士，帶來刺激」。凡士林則是一種密封型潤膚產品，「就好像幫皮膚蓋上保鮮紙一樣」，它可以幫助皮膚阻擋外來致敏原、鎖緊皮膚水分，但缺點是它不含水，因此無補水作用。至於豬油膏，陳湧形容它介乎冷霜與凡士林之間，「同時有水分和油分，所以也集結了兩者的好處和缺點」。

皮膚及性病科專科醫生盧景勳則認為，潤膚膏質地稀薄或濃稠，純屬個人喜好，無分好壞，重點是不要選用有過多香味、防腐劑的產品。「我較建議用油分高些的潤膚膏，因油本身可抑制細菌，產品就不用添加防腐劑。例如凡士林，主要成分是石蠟，所以沒有防腐劑。」另要懂得正確使用潤膚膏，才可發揮作用，「趁皮膚沾水後未乾透時，例如洗手或沐浴後，立即塗潤膚膏，效果是最好，尤其是凡士林，因它本身沒有補水作用，功效只是鎖水，所以在皮膚『乾爭爭』時去塗，是沒有意思」。