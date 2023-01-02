中醫貼士：滋陰行血熄風 擺脫周身痕

【明報專訊】寒冷乾燥的東北季候風不時來襲，相對濕度隨之下降，從中醫角度，這種天氣，易令皮膚痕癢。註冊中醫胡凱淋解釋，所謂「春生、夏長、秋收、冬藏」，在冬天，不論人或天氣，都處於「收藏」的狀態，不利血氣，「由於相對濕度低，皮膚水分流失，人體水分亦從而減少，令血變燥。在中醫角度，『血燥生風，風行則癢』，血液循環差了，便生出內風，這些『風』，會使皮膚發癢」。

多飲水 由內滋潤身體

不想轉季周身痕，胡凱淋說要做足3招，「一要滋陰，二要行血，三要熄風」，滋陰不單從皮膚表面去處理，還要由內裏去滋潤身體，飲水是最簡單直接方法，「唯有多飲水，才可幫助身體保濕，這對於皮膚乾燥、喉嚨乾涸，甚至血燥都有幫助」。不少人以為水喝得多會導致水腫，胡凱淋指觀念大錯特錯，「反而水喝得不夠，身體機制因怕你缺水，會自動把水分滯留在身體中，這樣水腫更為嚴重」。

飲水不足 水腫反更嚴重

另外，中醫認為「血行風自滅」，氣血運行得好，便可改善皮膚搔癢的問題，胡凱淋說，最重要是飲食作息得宜。至於熄風，則要靠中藥內調，中醫會因應每個人的體質，使用合適熄風中藥去遏止身體內的風，只要熄風，痕癢便可止住。

要擺脫皮膚乾癢，除靠外在保濕，中醫講求內在滋潤。但胡凱淋提醒，要達到「滋而不膩，不致礙胃，阻生痰濕」的效果，滋補潤燥時記緊加入健脾胃食材，運化脾胃水液，以免聚濕成痰。以下是她推介的湯水、甜品和茶療，總有一款合你口味！

■雪梨蘋果瘦肉湯

材料（2至3人分量）︰

雪梨1個、蘋果1個、雪耳1朵、

瘦肉適量

做法︰將瘦肉洗淨切開汆水，其餘材料洗淨。水煮沸，放入所有材料，先用大火煲10分鐘，再轉文火煲30分鐘，加鹽調味後即可

功效︰清燥潤肺，生津止渴

備註︰2歲以上可飲用，各種體質皆可

■椰王燉蛋白

材料（1人分量）︰

椰王2個、鮮奶120毫升、蛋白4隻、砂糖適量

做法︰椰王切開取出水及果肉。椰王水、鮮奶、蛋白及砂糖混合，倒入椰王殼。預熱蒸爐後，放入椰王蒸15分鐘

功效︰椰王有滋潤、益氣生津之效；蛋白則可鎮心安神，益氣滋陰

備註︰糖尿病患者，痰濕型體質不適宜食用過量

■麥冬泡茶

材料（1人分量）︰麥冬3至5粒

做法︰麥冬洗淨，用滾水浸泡約30分鐘，即可飲用

功效︰養陰潤肺，益胃生津，清心除煩

備註︰麥冬性微寒，體弱怕冷、怕風人士不宜飲用太多