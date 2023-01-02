醫路同行：投資快樂 低風險高回報

【明報專訊】想找一些真正低風險但高回報的投資嗎？絕非騙局！一諾千金！

恭喜大家！你找對了！「快樂」就是一種低風險而高回報的投資。當然，跟其他投資一樣，需要時間及耐性。可以全職，亦可以半職，絕不投機，亦不需要鋌而走險。逐漸變快樂又得，忽然變快樂亦得，得咗！

研究指快樂可後天學習

投資快樂的風險跟投資股票相比，有天淵之別，風險低，絕對可控。普通投資幫你達到財務自由，但投資快樂就能幫你達至終極「情緒自由」，再也不受負面情緒束縛！

上星期，你每天花了多少時間刻意做一些令自己開心的事呢？即每天花了多少時間投資在快樂上呢？

與炒股票一樣，很多人都虧蝕。大部分人將很多時間投資在負面情緒上，令自己負面情緒加強，卻花很少時間投資在快樂上。這一點大家一定要緊記喔！

近年神經科學研究顯示，快樂其實是一種可以後天學習的技巧，與學習數學一樣，愈學得多、愈做得多練習，效果就愈好。

大家可以參考下列3個快樂貼士：

‧放大快樂

每天主動積極尋找身邊快樂事，即使是少許快樂都可以立即記錄在「開心日記簿」。每天記錄3件值得快樂的事。理論很簡單，就好像跑步跑得多，小腿肌肉自然發達，同樣地，時常接觸快樂事物，腦部的快樂區也會相應得到刺激而變得發達

‧延長快樂

當遇到快樂事情的時候，嘗試將快樂情緒停留在心中較長時間，例如1分鐘。盡量回想快樂環境、情緒和感覺，刻意延長快樂的感覺

‧減滑手機

研究證明時常滑手機會令一個人容易焦慮和抑鬱，同時亦會影響集中能力，所以請盡量減少無意識地滑手機。根據研究，每日香港人平均花2至3小時滑手機，所以大家必須留意

抓緊快樂看似容易，但是要常常保持敏銳觸覺不斷練習。如果遇上快樂事情，要停下來把快樂的感覺和感受放進心中，維持約1分鐘，多加鞏固，以刺激腦部的樂觀區。祝大家投資快樂成功！

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文：林煒（香港中文大學醫院精神科專科醫生）