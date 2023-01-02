談痛說情：小面關節移位 觸發頸痛

【明報專訊】提及頸痛，大部分人首先聯想到肌肉拉傷，另外就是頸椎椎間盤發生毛病，甚少人知道可能與頸椎小面關節有關。

小面關節位於脊骨左右兩側，與每塊脊骨連連相扣。它雖然體積細小，但我們能夠前傾後仰、左右彎曲，小面關節功不可沒，尤其是頭部能夠多角度靈活轉動，每塊頸椎小面關節都扮演了重要角色。當頸椎小面關節錯位，有可能在頭部轉動至某一位置時觸發痛楚。有時，痛楚不局限於肩頸，還可能延伸至手臂等位置。

「低頭族」高危 痛楚延至手臂

身體受到撞擊例如遇運動或交通意外等，都有可能造成小面關節移位，但更常見是日常生活姿勢不正確。在這個電子世代，我們工作經常使用電腦，閒暇也頻頻與手機為伴，如沒有注意姿勢，往往便成為「低頭族」。一個成年人頭顱重達數公斤，當保持頸部垂直，讓頭顱與肩膊在同一垂直平面上，頭顱重量便由肩膀協助分擔。可是，當頭部向下垂，頭顱重量便大部分落在頸椎上，那小小的小面關節不堪承受負荷，容易移位。

儘管小面關節引發的頸痛並不罕見，卻容易被人忽略，即使造影檢查如X光或磁力共振，由於它體積細小而不容易被發現。不過，小面關節比較接近皮膚表面，所以透過觸診，可以檢查到頸椎小面關節有否發生毛病。值得一提的是，小面關節移位除了可在頸椎發生，也有可能在胸椎及腰椎出現，但由於它們彎曲轉動幅度不如頸椎般大，即使移位也未必如在頸椎般容易引起痛楚。

找對了病因，便對症下藥處理小面關節移位。除了處理痛楚，亦可透過物理治理協助小面關節復位。不少頸痛患者習慣找人以外力扭動頸椎關節，此舉甚為危險，有可能傷及頸椎血管，造成嚴重併發症。

治療只是一時，預防小面關節毛病甚至頸痛的長遠之舉，是鍛煉及強化肩頸肌肉，讓它們更有力地支撐頸上頭顱。此外，「不要低頭」是面對困境的格言，也是使用電子設備時需要緊記的金句，免得頸椎承受過大壓力。

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文：薛詠珊（香港中文大學賽馬會痛「正」能量計劃總監、家庭醫學專科醫生）