臟腑虛弱 天冷誘發喘鳴 溫腎健脾肺 防寒哮突襲

【明報專訊】入冬天氣轉涼，容易誘發咳嗽氣促、哮喘一類疾病。中醫認為哮喘病機為本虛標實。哮喘之根本在臟腑虛弱，以致痰飲內伏，一旦遇到環境變化、致敏原、感染等誘因，引動伏痰，便會出現呼吸困難、氣喘、哮鳴等症狀，嚴重甚至可導致窒息、缺氧而危及生命。

哮喘的中醫治療宜根據病程階段及臨牀症狀，急則治標，緩則治本。

總結歷代醫家對哮喘的認識，均離不開「痰」字。痰既可指是可見的呼吸道分泌物，也可是抽象概念，是指無處不在，由水液代謝失調而產生的病理產物。因為肺、脾、腎臟虛弱，令水液運化、輸佈失常，可形成水濕、痰飲。在肺脾腎虛、痰飲內伏的基礎下，當外感風寒、飲食生冷、吸入致敏原、情緒激動時，均能誘使哮喘發作。在哮喘發病時由於痰濕蘊結，妨礙氣機運行，可致肺氣通暢不利、宣降失常，出現呼吸困難、氣道壅塞等。若有形之痰停積於肺，可妨礙呼吸通氣，出現呼吸急促、痰鳴如吼等。

急則治標 驅風散寒溫肺

遇寒而發的哮喘，多為「寒哮」，常見症狀包括呼吸急促、喉間痰鳴，甚則呼吸困難，並在呼吸時聽到高頻的哮鳴聲，提示氣道變窄。此外還可出現怕吹風、痰清質稀、舌體腫脹、舌苔白滑、脈緊等。在寒哮發作期間，中醫治療宜「急則治標」，採用驅風、散寒、溫肺、化痰的方法，紓緩氣管收窄，化痰平喘，常用方藥包括射干麻黃湯、小青龍湯、麻黃、桂枝、乾薑、細辛、地龍等。

緩解期調養 有望斷尾

哮喘反覆發作的患者，當咳嗽、喘促未見發作，病程即進入「緩解期」階段。雖然患者在哮喘緩解期通常沒有病徵，但中醫認為此時正是調整臟腑功能的關鍵時機，切勿忽視。只要通過調養使臟腑機能健旺，便能減少之後哮喘發作機率，甚至可令哮喘終止發作，即一般人所稱「斷尾」。哮喘緩解期的中醫調治重點，在於補肺、健脾、溫腎，目的為改善體內水液代謝機能，防止痰濕蟄伏。

補肺：杜絕痰濕積聚

中醫的臟腑生理認為肺臟有「行水」作用，負責水液的輸佈、宣發和肅降，將水液敷佈全身。當肺氣不足時，由於體內水液不得輸佈，因此水液停聚而逐漸形成痰飲的「夙根」。此時通過補益肺氣，有助通調水道，杜絕痰濕積聚。臨牀常用的補肺方劑為玉屏風散，由黃芪、白朮、防風三味中藥組成，有益氣固表、補肺脾、祛風的作用。

◆肺氣虛常見表現：乏力、容易氣促、容易患傷風感冒、怕吹風畏寒、無故自汗

健脾：改善水液運化代謝

中醫認為「脾為後天之本」，脾臟負責飲食及水液的運化，即飲食的消化、吸收、代謝、排泄功能。脾胃氣虛，運化無權，飲食不能正常完成消化代謝，容易衍生痰飲、濕濁一類病邪。痰濕除可令人出現食慾不振、脹氣、腹瀉、浮腫等表現，無形的痰濕還會阻滯氣機升降出入的運行，例如痰濕阻滯局部經絡可引起痛症，痰阻心竅可導致意識模糊，痰濕蘊肺可導致咳嗽氣喘等。

要防止痰濕生成，維持脾胃運化功能正常至關重要。對脾胃虛弱者可採取補氣、健脾，促進脾胃運化功能，常用方藥包括六君子湯、黨參、淮山、扁豆等，通過增強脾胃功能而改善水液運化代謝的能力，從而使痰濕不生。

◆脾氣虛常見表現：體力不支、面色蒼白、消瘦、無胃口、腹瀉、舌體腫脹胖大

溫腎：助排出多餘水濕

中醫認為腎臟在水液代謝方面也擔當重要角色。腎主水，腎臟的氣化作用有利於泌別清濁。在腎陽的驅動下，水液之清者將可被身體利用而濡養周身，水液之濁者將通過小便排出體外，是謂泌別清濁。若腎陽虧虛，腎臟便無法發揮正常溫煦和氣化作用，以致過多水液積聚體內，形成痰濕。老年人及幼兒由於腎氣不足，皆容易出現哮喘問題，在調治方面要特別考慮溫腎。部分幼兒當長大後，因腎氣逐漸充盈，溫煦和氣化的能力得到提升，有機會逐步擺脫哮喘。

哮喘患者可通過溫補腎陽，推動腎臟氣化水液的能力，有助將體內多餘的水濕排出，避免其醞釀為痰飲。臨牀常用的溫腎方藥，包括金匱腎氣丸、續斷、制附子、冬蟲夏草等。

◆腎氣虛常見表現：全身畏寒發冷、腰膝痠軟、精神萎靡、頭暈耳鳴、夜尿清長

文：邱宇鋒（註冊中醫）

編輯：朱建勳

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