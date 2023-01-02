醫學滿東華：風險為本的乳癌篩查

【明報專訊】自1990年代起，乳癌已是香港女性最常見癌症，更是2019年香港女性中第三位致命癌症，僅次於肺癌和大腸癌。根據衛生署統計顯示，由1983年至2019年，女性乳癌的年齡標準化發病率有上升趨勢。隨婦女對自身健康關注日益提高，乳癌篩查在本港亦漸漸成為熱門話題。

及早發現 盡早治療

乳癌篩查的目的是當婦女未出現任何乳癌症狀前，及早發現患上乳癌，盡早治療，避免癌症惡化，提高存活率。而乳房X光造影是最常見乳癌篩查方法。

雖然香港目前並沒有推行全民為本的乳癌篩查計劃 （population based screening），但一些非牟利機構和私營市場提供隨機乳癌篩查（opportunistic screening），為希望接受乳癌篩查的婦女提供乳房X光造影。

2018年，政府轄下癌症預防及普查專家工作小組在香港醫學雜誌中發表了針對不同風險狀况的婦女接受乳癌篩查的建議，而在2020年施政報告，政府亦表示會根據專家工作小組提出的修訂建議，採用風險為本的方式作乳癌篩查（risk-based screening），並在2021年推出乳癌篩查先導計劃，透過使用個人化乳癌風險評估工具，為合資格婦女評估乳癌風險，並按照風險高低提供乳癌篩查服務。

建議按風險分3級

由於政府轄下的癌症預防及普查專家工作小組認為，目前沒有足夠科學證據支持或反對為本港婦女做全民乳房X光造影普查，該小組建議將婦女按患癌風險分為3個級別：

第一級：高風險婦女，包括確認帶有BRCA1/2基因突變、有強烈家族乳癌或卵巢癌病史、在30歲前胸部曾接受放射治療、有個人風險因素如乳癌病史，以及一些高風險乳房疾病等。她們應由35歲或比其最年輕患乳癌的家人確診年齡早10年（不應早於30歲前），開始諮詢醫生意見，並考慮每年接受1次乳房X光造影篩查

第二級：中等風險婦女，即只有1名直系女親屬在50歲或之前確診患上乳癌，或有2名直系女親屬在50歲之後確診患上乳癌的婦女。她們應諮詢醫生意見，考慮篩查利弊後才決定是否每2年接受1次乳房X光造影篩查

第三級：其他一般婦女，如年齡介乎44至69歲而有某些組合的個人化乳癌風險因素，令他們患乳癌的風險增加，建議他們考慮每2年接受1次乳房X光造影篩查

現在已有為本港婦女而設的風險評估工具，會按照個人化乳癌風險因素，包括初經年齡、第一次生產年齡、直系親屬的乳癌病史、良性乳腺疾病、歷史、體重指標及體能活動量，來評估患乳癌的風險。

預防勝於治療，一些生活因素會增加患乳癌風險。而適量體能活動，保持健康體重和避免飲酒，在家庭計劃中考慮較年輕時生育，並延長母乳餵哺時間，亦可減低患上乳癌的風險。婦女亦應時刻關注自己的乳房情况，熟悉乳房平常的外觀和觸感，一旦測覺乳房不尋常，盡快求醫。

文：羅麗雲（東華三院放射診斷科副顧問醫生）