噴劑當隱形口罩 小心虛假安全感

口罩防護——口罩有源頭控制功能，旅行時在人多擠迫的地方、公共交通工具上最好戴口罩。（設計圖片，Tomwang@iStockphoto）

【明報專訊】政府大幅放寬防疫措施，但每日感染人數逾萬，市民未敢鬆懈，到處蒐購藥物，防疫產品不離身。科學家正研究使用鼻腔和口腔噴霧劑治療和預防新冠病毒，市面上亦有類似噴劑出售，主要成分有一氧化氮、卡拉膠、結冷膠、紫錐花等，價錢由幾十至幾百元不等，有的更標榜是「隱形口罩」。會否成為新的防疫武器？

出外用餐或做運動時除下口罩，噴一噴鼻能否預防感染？抑或只是虛假安全感？

防感染效果 待進一步研究

◆一氧化氮

與新冠病毒相關的鼻腔和口腔噴霧劑研究，進行得如火如荼，其中包括一氧化氮噴鼻劑，正針對預防新冠感染作第三期臨牀研究。家庭醫生林永和提醒，雖然一氧化氮可能是以抑制SARS病毒相同方式來抑制新冠病毒，但針對新冠病毒的確切作用機制尚不清楚。臨牀研究尚未完成，產品效果有待確認。

另有研究顯示，新冠患者一氧化氮水平和生物利用度低，外來補充一氧化氮或有助預防或治療新冠感染；吸入式一氧化氮（iNO）在新冠治療方面有大量研究，惟安全且有效的劑量尚不清楚。林永和留意到，一氧化氮與新冠相關研究多數是針對治療，例如將一氧化氮與抗病毒藥物結合使用，作為治療新冠的潛在選擇；能否應用於預防新冠感染，值得商榷。

◆紫錐花

有口腔噴劑成分含紫錐花提取物，產品指紫錐花具有抗炎、抗病毒作用。林引述，有研究指以茶袋冲泡紫錐花可改善感冒病徵；另有研究顯示紫錐花錠劑可預防上呼吸道感染。然而，目前沒有關於紫錐花在預防新冠感染研究或臨牀確鑿數據，究竟紫錐花可否作為新冠病毒預防劑、治療輔助劑和高危人群免疫增強劑，有待進一步研究。

林提醒，某物質的研究成效可能僅針對口服效用，研究結果不能應用在其他劑型，如某成分口服膠囊有用，但不代表噴劑有相同效果。

◆其他成分

有噴鼻劑使用卡拉膠（carrageenan），聲稱有科學認證能抑制新冠病毒，產品列明獲「美國FDA產品認證」。然而，能抑制病毒，與有效預防感染或減輕病情，未必有關連。另一方面，產品要進入美國市場，醫療廠商需要對產品註冊（establishment registration）和產品列名（device listing），但不代表美國FDA認可該產品能達到其聲稱效果。

卡拉膠、木糖醇、羥丙甲纖維素都是鼻腔和口腔噴霧劑常見成分，有研究測試這些成分對新冠病毒的抗病毒作用。呼吸系統科專科醫生梁子超提醒，體外實驗結果不足以反映臨牀效用。要證明噴劑有效，首先要在試管測試能否阻截病毒感染細胞，再做動物實驗，最後是臨牀研究。目前，部分噴劑有做動物實驗，有些未進入臨牀階段或進展緩慢。

加上預防性藥物臨牀研究有其困難之處，由於每100人至1000人才有1個傳播者，需要大量群組作預防性研究，變相要投入相當大的資源，令研發工作增添困難。再者，要廣泛使用於人群，噴劑安全考慮特別高，尤其是吸入性產品或藥物，必須經認可的臨牀研究才可廣泛使用，目前看來仍需一段時間。

鼻水帶走成分 難長期附黏膜

另外，噴劑本身有一定局限。「愈來愈多證據發現，新冠病毒很多時透過微細的氣溶膠在空氣傳播，感染範圍除了鼻、眼、口黏膜之外，亦可能感染整個呼吸道，包括氣管、支氣管、肺氣泡，總表面面積達100平方米，等於千幾呎豪宅的大小！」梁子超表示，純粹只覆蓋鼻黏膜的噴劑，未必能完全阻截病毒入侵身體。

梁又指出，即使噴劑能全面覆蓋感染位置，亦要確保有效成分能持續停留才可發揮作用。由於呼吸道有自我清潔功能，內裏的絨毛和分泌物將外來物排出體外，使噴劑難以長期附在呼吸道黏膜上。

林永和同樣指出，帶有病毒飛沫可接觸眼、口、鼻黏膜，噴劑存在防護漏洞，呼吸、流鼻水會帶走噴鼻劑成分，未必能長時間待在鼻腔，達到預防效果。加上，未知產品是否防水，未必適合游泳時使用。

戴口罩最穩妥防護 可源頭控制

「雖然現時的產品功效成疑，但相關研究值得支持，或者將來真的能幫助疫情。」林永和認為，恰當佩戴口罩是最穩妥的防護，未必需要額外使用噴劑，「去旅行或需要除罩的時候如做運動、用餐，使用這些噴劑當輔助是個人選擇，但有可能過猶不及，譬如對成分過敏、無妥善戴口罩、對防疫措施鬆懈。」出外旅行需了解當地疫情風險，在人多擠迫的地方、公共交通工具上最好戴口罩。

美國FDA早前向一些銷售聲稱可以預防、治療、減輕、診斷或治癒新冠產品的公司發出警告信，指可能會導致公眾產生虛假安全感和錯誤印象，以為不需要嚴格遵守社交距離和良好衛生習慣等。梁子超最後提醒，噴鼻劑的作用有別於口罩。口罩不但提供個人保護，還有源頭控制功能，若所有人都戴口罩，即使口罩只有八成保護力，亦能將整體感染風險減低96%。他認為視乎冬天過後新冠病毒和其他呼吸道傳染病會否廣泛流行，待今年春天才考慮放寬口罩令較合適。

文：利楚兒

編輯：梁小玲

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