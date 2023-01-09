吾生有杏：院長醫生周記（220）：文化沙漠？

【明報專訊】剛剛過去的聖誕及新年，不少人急不及待跑到海外度假，而我卻選擇留在復常的香港。雖然經歷過往幾年的艱難日子，這個地方還有很多迷人之處。

上星期我有幸被邀請到尖沙嘴的香港藝術館（Hong Kong Museum of Art）。由於平日工作繁忙，我已遺忘了這個地方。再次重臨香港藝術館，才知道它於2015年中閉館4年翻新及擴建，直到2019年底才重新開放。

我的文化根基很薄弱，但對於歷史及收藏也甚感興趣，所以每逢在外地出席醫學會議，我總會找機會參觀當地著名的博物館。跟不少香港人的心態一樣，我以為世界級藝術品必然藏在國家級博物館，原來香港藝術館被列為全世界首100名，館內收藏了不少極為珍貴的藏品，當中不少文物都是本地藏家捐贈或借出。

停下來 細味香港獨有文化

最令我印象深刻，卻是館內別具心思的設計及其獨有的香港文化。當我踏進「漢字城韻」，才明白原來書法並不止是文字的書寫。中國書法是人類文明史上唯一得以延續千年以文字為體的藝術成就。展覽表達了書法藝術與詩、舞、畫、樂之間的關係。

縱然你對那些幾百年前的書法名家真迹沒有什麼感覺，那麼你應該聽過陳奕迅的《陀飛輪》吧。可否想像過現代書法家竟以草書寫了黃偉文的《陀飛輪》？創作者用水墨寫了8幅巨型立軸表達自己對這首歌詞的感悟，創造了視覺的樂章。

踏入「字由人」展覽館，100年前的老香港又再次重現眼前。童年時，香港的街道都被密密麻麻、各式各樣的漢字招牌包圍着。還記得「文興象牙」、「福榮金舖」、「雲來大茶樓」嗎？那些年，書法字體琳琅滿目，現今我們接觸到的卻只是電腦字。正如館長所說：「『字由人』正要道出漢字所誘發出的無窮無盡創意，皆由人，由平民而起。」

進入了嘉靖皇帝的「浮華．仙境」，這位明代君王前半生的勵精圖治、君子無逸的心態與他下半生的腐敗迷惘、尋玄問道，完完全全展現於他追求的青花瓷器之上。

香港，從來都不是文化沙漠。我們何不停下來、慢慢細味、重新認識這個地方？

（本網發表的作品若提出批評，旨在指出相關制度、政策或措施存在錯誤或缺點，目的是促使矯正或消除這些錯誤或缺點，循合法途徑予以改善，絕無意圖煽動他人對政府或其他社群產生憎恨、不滿或敵意。）

文：陳家亮（中文大學醫學院院長）