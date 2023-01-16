知多啲：人氣芋泥藏高卡陷阱

【明報專訊】一系列以芋頭炮製的甜品中，註冊營養師陸肇麟認為芋頭西米露是相對可取，1碗187千卡，唯一需關注是糖分，有23克糖，「建議大家偶爾享用，吃後做運動就更理想，消耗額外吸收的糖分」。煙煙韌韌的芋圓是近期十分受歡迎的糖水配料，以1碗約15粒為例，有160千卡熱量，「製作時沒加太多油、糖，相對熱量較低，但要留意伴隨的配料」。註冊營養師陳沛聰指芋圓配仙草是不錯選擇，「仙草熱量不高，如果少甜加芋圓，比起鮮奶、黑糖漿，熱量較低」。

另一大熱是芋泥系列甜品，從貝果、蛋糕、吐司到手搖飲品，任何糕點加上芋泥後，馬上人氣急升！陳沛聰指芋頭製成芋泥後，每100克熱量飈升至近200千卡。「雖然在製作芋泥過程中，能保留芋頭本身的營養素，但因為加入很多砂糖、牛奶、牛油等製作」，故不應多吃，尤其是糖尿病人，糖、牛油等均易影響血糖升幅，膽固醇高人士亦應注意。

DIY加紫薯 減糖、牛油分量

眾多芋泥甜品中，他指芋泥鮮奶和芋泥卷蛋最為邪惡。一件芋泥卷蛋熱量約400千卡（見表），因用了不少牛油、糖分製作忌廉餡料；而一杯500毫升芋泥鮮奶，熱量更高，有近550千卡，因為調製時加入了大量糖分，加上1杯分量較多。建議喜歡芋泥的甜品控，不妨自己製作，「加少少紫薯，紫薯比芋頭更甜，而且質地軟滑」，可減少糖及牛油分量，而牛奶則選用低脂牛奶，降低總脂肪及飽和脂肪。

■食譜：芋泥西多士

材料（4人分量）：

芋頭150克、紫薯50克、低脂牛奶120毫升、無鹽牛油10克、稀有糖30克、方包4片、雞蛋1隻、油適量

做法：

1.芋頭和紫薯去皮後蒸熟，加入低脂牛奶、牛油和稀有糖，用攪拌器打勻；可根據濃稠度慢慢加入牛奶，製成芋泥

2.方包去邊塗芋泥，再蓋上另一片方包

3.打發雞蛋，方包沾滿蛋漿，平底鑊加油，小火煎至每面金黃，切半後即成